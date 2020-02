A Apple vendeu mais relógios durante o ano passado do que toda a indústria relojoeira suíça, conhecida por marcas conceituadas como a Omega ou a Rolex. A diferença não é marginal: foram mais de dez milhões de unidades que a Apple vendeu face às marcas suíças de relógios tradicionais, estimam os analistas da Strategy Analytics.

No ano passado, os fãs da marca da maçã compraram 30,7 milhões de unidades do Apple Watch em todo o mundo, o relógio inteligente da Apple, que se liga ao iPhone. O número representa um crescimento de 36% comparativamente com o ano anterior. Já a indústria relojoeira da Suíça, uma das mais luxuosas e famosas do mundo, vendeu 21,1 milhões de unidades no mesmo período, uma quebra homóloga de 13%.

“As fabricantes de relógios tradicionais, como a Swatch e a Tissot, estão a perder a ‘batalha’ dos relógios. O Apple Watch é um melhor produto e está a ser distribuído por canais de retalho mais profundos, apelando a consumidores mais jovens que, cada vez mais, querem relógios digitais. A janela de oportunidade para as relojoeiras suíças terem impacto nos smartwatches está a fechar-se”, considera Steven Waltzer, analista sénior da consultora.

A Apple obteve lucros recorde em 2019, de 4,99 dólares por ação, batendo as estimativas dos analistas. As receitas atingiram um pico de 91,82 mil milhões de dólares no período, impulsionadas por acessórios como o Apple Watch e os AirPods.