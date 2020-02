Juan Carlos Escotet, dono e chairman do Abanca, considera que a aquisição do EuroBic vai permitir ao banco galego dar um “salto importante” na estratégia de criar uma instituição financeira de vocação ibérica.

“É uma operação com todo o sentido estratégico. A nossa aposta é ibérica, é termos uma vocação ibérica e dar um salto importante em volume de negócios porque supõe a incorporação de mais de 11 mil milhões ao nosso volume de negócios”, referiu Escotet em declarações aos jornalistas que foram publicadas em vídeo no site do Abanca.

Escotet assinou há poucas horas o acordo para a compra de 95% do capital do EuroBic, depois de Isabel dos Santos ter anunciado há três semanas que estava de saída da estrutura acionista do banco português na sequência da polémica em torno do Luanda Leaks.

Para o Abanca, a aquisição do EuroBic significa que estar mais perto de superar a marca dos 100 mil milhões de euros em crédito e depósito. “Como sabem, é uma referência em termos de escala mínima para assegurar a rentabilidade e sustentabilidade”, disse.