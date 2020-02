Cisco cai 6% com “profit warning”. Wall Street cede ganhos

As bolsas norte-americanas estão a ceder face aos ganhos registados nas três sessões anteriores, negociando em baixa perante novos receios em torno da epidemia do coronavírus.

As pouco mais de 2.000 novas infeções que tinham sido confirmadas na terça-feira passaram a 14.840 novos casos esta quarta-feira, graças a um novo método de diagnóstico na China, travando o otimismo prévio de que o surto esteja próximo da contenção.

Depois de uma sessão em que os três principais índices de Wall Street atingiram recordes, as bolsas recuam. O S&P 500 cai 0,52%, para 3.361,89 pontos. O industrial Dow Jones derrapa 0,60%, para 29.373,72 pontos. O tecnológico Nasdaq desvaloriza 0,74%, para 9.653,66 pontos.

Os receios do impacto do coronavírus na cadeia de fornecedores da Apple estão a pressionar as ações da tecnológica. A fabricante do iPhone desvaloriza 0,53%, para 325,48 dólares.

A somar ao pessimismo generalizado está um profit warning emitido pela Cisco. A empresa californiana revelou esperar uma queda de entre 1,5% a 3,5% nas receitas do terceiro trimestre fiscal, fruto de um contexto macroeconómico adverso para o negócio, o que atirou as ações da tecnológica para uma queda de 6,15%, para 46,87 dólares por título.

Também a Tesla está sob pressão vendedora. A fabricante automóvel anunciou um plano para aumento de capital em dois mil milhões de dólares. Depois de desvalorizar quase 6% nas negociações antes da abertura dos mercados, os títulos recuam 0,35%, para 765 dólares.

No mercado das matérias-primas, o destaque é o ouro. Este ativo continua a somar ganhos à medida que os investidores procuram refúgio fora do mercado acionista. O preço da onça valoriza perto de 0,5%, para quase 1.573 dólares a onça.