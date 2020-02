Ações europeias em máximos históricos. Lisboa também sobe

Apesar dos receios com o surto do coronavírus, as ações europeias despertaram na última sessão da semana em recorde. Por cá, a bolsa de Lisboa também segue animada, à boleia do grupo EDP.

O PSI-20, o principal índice português, soma 0,10% para 5.337,00 pontos, com nove cotadas em terreno positivo. No grupo EDP, a elétrica liderada por António Mexia avança 0,41% para 4,669 euros, enquanto a subsidiária das renováveis ganha 0,32% para 12,41 euros. Estas valorizações acontecem um dia depois de um responsável da Administração de Donald Trump ter reafirmado receios com a presença dos chineses no capital da empresa portuguesa.

Ainda entre os pesos pesados nacionais, destaque para as ações do BCP e Galp, que apresentam subidas ligeiras.

Por outro lado, sob pressão continuam as ações da papeleira Navigator, que esta semana apresentou uma quebra dos lucros em 25%, que provocará uma descida do dividendo. Os títulos estão a recuar para os 3,226 euros.

Lá por fora, mantendo-se as preocupações com o impacto do coronavírus, que já fez quase 1.400 vítimas mortais na China — o epicentro do problema –, as ações europeias estão em máximos históricos, com o índice de referência Stoxx 600 a subir 0,04% para nível recorde.

Também as bolsas de Frankfurt e de Paris estão a subir 0,1%. As atenções estão viradas para a temporada de resultados. No setor automóvel, a francesa Renault apresentou o primeiro prejuízo trimestral numa década, e já anunciou que vai reduzir o dividendo a distribuir em 2020. Já o Royal Bank of Scotland registou lucros acima do esperado pelo mercado.