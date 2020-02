5 coisas que vão marcar o dia

O último dia da semana será marcado pela divulgação de dados económicos importantes. O Instituto Nacional de Estatística apresenta dados relativos à evolução da economia portuguesa, bem como sobre a atividade turística nacional. Ao mesmo tempo, a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público dá conta do número de trabalhadores no Estado. Esta sexta-feira, dá-se ainda o “apito inicial” do Congresso da CGTP para eleger o novo líder.

Como está a evoluir a economia portuguesa?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta sexta-feira, pelas 9h30, a estimativa rápida relativa às contas trimestrais do quarto trimestre do ano, uma vez que o Eurostat vai divulgar a mesma estatística para todos os países da União Europeia. No terceiro trimestre, o Produto Interno Bruto (PIB) voltou a crescer, ainda que a um ritmo menos acentuado, para 1,9% em termos homólogos. O abrandamento é justificado pelo recuo do investimento. De acordo com as previsões mais recentes da Comissão Europeia, a economia portuguesa deverá ter crescido 2% em 2019, uma décima a mais relativamente às previsões do Executivo, e 0,5% face aos três meses anteriores.

INE publica dados sobre a atividade turística

O INE apresenta ainda os dados relativos à atividade turística, no mês de dezembro, que deverá continuar a mostrar sinais de crescimento, embora com alguma desaceleração. Em novembro, Portugal recebeu 1,8 milhões de hóspedes, o que representa um aumento de 12,5% face ao mesmo período de 2018. Também o registo de dormidas cresceu para 4,1 milhões, uma subida de 7,2% face ao período homólogo.

Quantos funcionários públicos temos?

A Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) também divulga estatísticas, mas relativas ao emprego púbico e referentes ao quarto trimestre de 2019. No terceiro trimestre, o número de funcionários públicos recuou 0,1%, o equivalente a 929 trabalhadores, para um total de 689.760. Tal como em anos anteriores, este recuo nos funcionários do Estado nos meses de verão é justificado pelo fim do ano letivo.

Quem será o novo líder da CGTP?

Esta sexta-feira começa o XIV Congresso da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP). No final do encontro, que se prolonga até sábado, sairá o substituto de Arménio Carlos, na liderança da Intersindical há oito anos. Até agora Isabel Camarinha, atual presidente do Sindicato do Comércio de Portugal (CESP), é a única candidata conhecida.

Exportações e importações voltam a aumentar?

O Eurostat divulga os dados do comércio internacional de todos os Estados-membros da UE relativos ao mês de dezembro. Segundo as últimas estimativas do INE, em Portugal, o défice da balança comercial de bens aumentou 2.842 milhões de euros em 2019, sendo que as importações cresceram mais do que as exportações, que abrandaram. O défice comercial atingiu assim 20.399 milhões de euros em 2019.