A aplicação móvel CTT Now rumou ao norte do país. O serviço da empresa portuguesa de correios, que permite pedir a um estafeta que leve uma encomenda até ao destino no prazo máximo de duas horas, passou a estar também disponível no Porto e em Braga.

Esta app tinha sido lançada em abril de 2019, mas, desde então, só estava disponível em Lisboa. Através do serviço CTT Now, os clientes que precisem de fazer chegar um objeto a outro ponto da cidade podem chamar um estafeta dos CTT CTT 0,93% , que se desloca ao local de origem, recolhe o artigo e o transporta, na hora, até à morada indicada.

Num comunicado, a empresa postal informa que, agora, também os clientes no Porto e em Braga podem recorrer a este serviço dos CTT nestas cidades, podendo ainda acompanhar em tempo real o percurso do estafeta até chegar ao destino. A plataforma está disponível para os sistemas operativos Android e iOS.

“O alargamento do serviço a mais duas cidades, para além de Lisboa, é o reflexo da grande aceitação no mercado deste tipo de serviço de entregas rápidas e representa mais um passo dos CTT na senda da sua transformação digital, inovação e desenvolvimento do comércio eletrónico em Portugal”, refere Alberto Pimenta, diretor da área de e-commerce dos CTT, citado na mesma nota.

De forma mais detalhada, a empresa postal explica que “após a introdução dos dados, nomeadamente a morada e o tipo de objeto a transportar, o cliente recebe uma estimativa do custo, realiza o pagamento e pode acompanhar online o estafeta durante todo o percurso”. “O preço é definido em função do número de objetos, número de pontos de entrega pretendidos e distância percorrida”, justifica.

Esta expansão é anunciada na semana em que os CTT apresentaram um novo posicionamento de marca, bem como um novo logótipo comercial, sem o tradicional cavalo que figurou durante centenas de anos na imagem da antiga empresa pública. Além disso, a empresa renovou o seu site e atualizou o interface da sua app, que permite pagar portagens, comprar bilhetes, seguir encomendas, entre outras coisas.