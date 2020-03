5 coisas que vão marcar o dia

No dia em que o Banco de Portugal publica a nota de informação estatística sobre a dívida pública, a Impresa apresenta os seus resultados anuais. A OCDE divulga relatório sobre impacto do coronavírus na economia mundial e a bolsa nacional volta a negociar depois de um trambolhão causado pela epidemia.

Como está a evoluir a dívida pública?

O Banco de Portugal publica, esta segunda-feira, a nota de informação estatística sobre a dívida pública registada em janeiro. De acordo com os dados divulgados no início de fevereiro, no final do último ano, a dívida pública totalizou 249,74 mil milhões de euros, o que representou um salto de 597 milhões de euros face ao ano anterior. Face a novembro, registou-se uma quebra de 1.386 milhões e euros.

Impresa apresenta resultados

A Impresa apresenta, esta segunda-feira, os seus resultados relativos ao último ano. Entre janeiro e setembro de 2019, a dona da SIC mais do que duplicou os lucros para 2,9 milhões de euros com a ajuda das receitas geradas pelas chamadas de valor acrescentado. Estes proveitos ultrapassaram mesmo os ganhos conseguidos com a venda de títulos como o Expresso. Nos primeiros nove meses de 2019, a Impresa conseguiu 7,2 milhões de euros com a circulação de títulos enquanto as chamadas telefónicas de valor acrescentado renderam 8,89 milhões de euros.

Que impacto está a ter coronavírus na economia mundial?

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) divulga, esta segunda-feira, o Interim Economic Outlook, relatório que inclui estimativas a curto prazo do crescimento da economia mundial. Desta vez, os especialistas da OCDE dedicaram também um capítulo ao impacto do surto de coronavírus na economia global, num momento em que a epidemia já prejudicou as operações de múltiplas empresas e continua a pressionar os mercados bolsistas de todo o mundo.

Nova semana em Lisboa, depois de queda de 12%

Depois de o surto de coronavírus ter levado a bolsa de Lisboa a ter a pior semana desde outubro de 2008, a praça nacional volta esta sexta-feira às negociações. Nas últimas cinco sessões, o PSI-20 caiu 11,55% devido à rápida propagação do coronavírus e ao receio dos impactos dessa epidemia na economia global. Em apenas uma semana, a bolsa lisboeta perdeu 7,4 mil milhões de euros em capitalização de mercado.

Os portugueses fazem muitas compras online?

A DPD apresenta, esta sexta-feira, o E-Shopper Barómetro, um relatório sobre as tendências de compras online dos portugueses. Gostaria de saber mais sobre as tendências de compras online dos portugueses? Sabe o que procura o e-shopper regular? São estas as questões que serão respondidas neste estudo que “aponta as tendências comportamentais” do comércio digital por terras lusitanas e no Velho Continente. O relatório promete ainda traçar o perfil de três e-shoppers.