Portugueses veem no e-commerce uma forma de poupar dinheiro

Quem compra online em Portugal acredita que o e-commerce permite poupar dinheiro. A conclusão faz parte do barómetro do comércio eletrónico de 2019, um estudo realizado e apresentado pelo grupo DPD, que junta as antigas marcas Chronopost e Seur. Ainda assim, o comércio eletrónico no país continua aquém dos pares europeus em vários indicadores.

Entre as 1.000 pessoas que fizeram compras na internet em Portugal e que responderam ao inquérito, 72% admitiram que “poupam dinheiro” ao comprar online. Este dado sobre o mercado nacional ficou seis pontos percentuais acima da média europeia, num trabalho desenvolvido pela GfK e que envolveu mais de 23.200 entrevistas em 21 países europeus.

“Em Portugal, o e-commerce é, acima de tudo, percebido como uma forma de poupar dinheiro”, considera a DPD, no relatório divulgado esta segunda-feira. Ao desbloquear o acesso a um mercado mais globalizado, os e-shoppers regulares veem no comércio eletrónico a possibilidade de compararem preços e acederem a alternativas que, por vezes, são mais acessíveis.

Segundo o barómetro da DPD, os produtos mais comprados pelos consumidores nacionais são artigos de moda, seguindo-se as categorias de “beleza/saúde” e de livros. “Grande parte das compras são feitas cross-border [fora do país de origem, neste caso Portugal], com 70% a fazerem compras na China”, aponta a empresa de entrega de encomendas. Espanha e Reino Unido são os outros países no pódio das compras feitas pelos consumidores nacionais.

No entanto, Portugal continua longe da liderança no comércio online em termos europeus: “Em Portugal, o e-shopping está ligeiramente menos maduro que em outros países ocidentais da Europa, com apenas um terço dos e-shoppers portugueses a comprarem online mensalmente”, aponta o grupo DPD.

Mas não é só. Segundo a empresa, “os e-shoppers regulares portugueses têm menos experiência do que os pares europeus, tendo 47% deles começado a comprar online há mais de cinco anos”, muito aquém dos 62% da média europeia. No entanto, são consumidores que “compram muito em sites estrangeiros” — 82% em Portugal, contra 62% da média europeia, segundo a informação apurada no estudo.

Outro dado pouco animador é a percentagem de compras online no total de compras feitas pelos e-shoppers regulares em Portugal. O estudo concluiu que esse peso é de 9,8% do total, abaixo dos 13,5% da média europeia.

Os inquéritos foram feitos “às cegas”, ou seja, os inquiridos não sabiam que o estudo estava a ser promovido pela DPD. Além disso, numa apresentação com jornalistas, a empresa não foi capaz indicar quantos dos 1.000 inquiridos em Portugal eram, efetivamente, consumidores portugueses e quantos seriam consumidores estrangeiros a comprar em Portugal.

Mesmo assim, o estudo lança alguma luz sobre o fenómeno do comércio eletrónico no país, indo ao encontro dos números oficiais da Comissão Europeia, que têm colocado Portugal atrás da média da União Europeia nesta tendência. Segundo o Eurostat, em 27 países da União Europeia (incluindo Reino Unido e exceto Malta), Portugal figurava na 17.ª posição em 2018.