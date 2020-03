Lisboa no verde pelo terceiro dia à boleia do universo EDP

A bolsa nacional negoceia em alta, recuperando pelo terceiro dia face às fortes perdas da semana passada que roubaram mais de sete mil milhões de euros às cotadas lisboetas. A praça nacional está em linha com as congéneres europeias, numa sessão em que os investidores revelam um otimismo moderado face à intervenção internacional para mitigar o impacto do coronavírus na economia. A Reserva Federal norte-americana cortou juros, o G7 prometeu estímulos orçamentais e a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) preparam-se para limitar a produção.

O índice PSI-20 soma 0,23%, para os 4.901 pontos, superando os ganhos ligeiros do Stoxx 600 — índice que agrega as maiores capitalizações bolsistas do velho Continente.

As bolsas europeias mantêm-se sustentadas um dia depois de os países do G7 (EUA, Canadá, Japão, Reino Unido, Alemanha, Itália e França) terem anunciado estarem prontos a usar todas ferramentas ao seu dispor para travar os efeitos do surto, incluindo estímulos orçamentais. De forma inesperada, a Fed juntou-se, anunciando um corte nas taxas de referência em 50 pontos base, para um intervalo entre 1% e 1,25%, e deixando a porta aberta a novos cortes.

Na praça bolsista nacional, os ganhos são comandados pelas cotadas do universo EDP. As ações da EDP sobem 1,36%, para os 4,532 euros, enquanto as da sua participada EDP Renováveis lideram o PSI-20 a subir 1,89%, para os 12,94 euros.

Também as papeleiras sobressaem pela positiva, com os títulos da Navigator a avançarem 0,85%, para os 2,862 euros, e os da par Altri a ganharem 0,37%, para os 4,918 euros.

A impedir um avanço maior, está o BCP, cujas ações recuam 1,07%, para os 15,76 cêntimos.

