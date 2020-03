A plataforma Portuguese Women in Tech lançou um programa de mentoria de cinco meses para 50 recém-licenciadas e jovens estudantes de tecnologia. As inscrições podem ser submetidas no site oficial da PWiT até 15 de março. O objetivo é dar oportunidade a jovens com formação em tecnologia, design e data science, de terem formação com profissionais de diferentes áreas de especialidade e prepararem-se para o mercado de trabalho.

Ao longo de cinco meses, o programa de mentoria vai decorrer através de sessões presenciais, online e eventos de comunidade. “A missão deste iniciativa é ligar as jovens que procuram guidance a profissionais inspiradoras que podem partilhar a sua experiência e rede, ensinando as mais jovens a fazerem a sua voz ser ouvida no ruído do mercado de trabalho e a ter um mindset empreendedor e ativo“, refere a PWiT em comunicado.

“Esta é uma oportunidade única para jovens que se queiram preparar para um futuro profissional desafiante e que queiram aprender com algumas das mulheres com mais experiência no ecossistema nacional”, sublinha Inês Santos Silva, cofundadora da Portuguese Women in Tech.

“O crescimento profissional e de aprendizagem, através de mentoria, é uma das oportunidades mais atrativas para as mulheres, em qualquer empresa. Esta é uma vontade transversal, das profissionais já no mercado de trabalho às jovens que acabaram de entrar no seu primeiro desafio profissional”, refere a PWIT em comunicado.

Depois da primeira fase, seguem-se os eventos de kick-off, a 23 de março na Casa de Impacto, em Lisboa e, a 25 de março, na Founders Founders, no Porto.