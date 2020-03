A Vieira de Almeida (VdA) recebeu o prémio “Portugal Contentious Firm of the Year”, nos Managing IP EMEA Awards, atribuídos pelo Managing Intellectual Property, o agregador de novidades e análises comparativas, líder no mercado mundial de propriedade intelectual.

António Magalhães Cardoso, sócio sénior do grupo resolução de conflitos, Marta Alves Vieira e Sara Nazaré, ambas associadas coordenadoras das áreas de propriedade intelectual contencioso e transacional, representaram a firma portuguesa na cerimónia de entrega destes prémios, na passada quinta-feira em Londres.

Esta é a terceira vez consecutiva que a sociedade liderada por João Vieira de Almeida ganha o prémio “Portugal Contentious Firm of the Year”.