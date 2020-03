5 coisas que vão marcar o dia

No dia em que a Carris lança oficialmente a primeira carreira de autocarros elétricos, a 706, o Governo reúne-se com os parceiros sociais para continuar a discutir o acordo de rendimentos. Esta quarta-feira continuará a ser um dia marcado pelo surto do novo coronavírus, devendo decidir-se se haverá, ou não, uma antecipação das férias da Páscoa nas escolas. É ainda notícia o fim do prazo para o aumento de capital da Cofina, que vai permitir comprar a Media Capital.

Portugal vai ao mercado para se financiar até 1.250 milhões

Com os mercados em grande sobressalto, o IGCP realiza um leilão de duas linhas de Obrigações do Tesouro esta manhã para se financiar entre 1.000 milhões e 1.250 milhões de euros. A agência que faz a gestão da dívida pública vai emitir títulos de dívida a cinco anos e a dez anos.

Termina prazo para aumento de capital da Cofina

Termina esta quarta-feira o prazo para aumento de capital da Cofina, no montante de 85 milhões de euros. Com esta operação, a empresa vai, juntamente com outros investidores, financiar a compra da Media Capital à Prisa. Uma vez terminada a operação, a Cofina poderá avançar com a OPA. Considerando o valor a pagar em bolsa, mas também o que a Cofina acordou com a Prisa, o negócio está avaliado em 205 milhões de euros (incluindo a dívida).

Férias da Páscoa vão acontecer mais cedo?

O Governo vai reunir-se esta quarta-feira no Conselho Nacional de Saúde Pública para decidir as próximas medidas a adotar relativamente às escolas e universidades de todo o país. Esta terça-feira, o primeiro-ministro disse que estaria a ponderar antecipar as férias da Páscoa, de forma a deixar os alunos em casa mais cedo, mas remeteu a decisão para o Conselho Nacional de Saúde Pública, devendo ficar decidido esta quarta-feira.

Parceiros sociais e Governo continuam a discutir acordo de rendimentos

O ministro do Trabalho e o ministro da Economia voltam a sentar-se, esta quarta-feira, à mesa com os parceiros sociais para discutir o acordo sobre competitividade e rendimentos. O Executivo espera chegar a um entendimento até ao final do primeiro trimestre , sendo esta a penúltima reunião marcada para o efeito. Além dos salários, o acordo deverá incluir a formação, a valorização dos mais jovens e os impostos, mas o Governo já garantiu que sem a questão remuneratória não será possível qualquer aperto de mãos.