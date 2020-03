Depois do tombo, Lisboa recupera. Sonae soma mais de 3%

Depois de ter afundado para o valor mais baixo de sempre, a praça nacional arranca a penúltima sessão da semana no verde. Lisboa segue, assim, a tendência de recuperação registada nas praças europeias, depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter lançado um pacote de estímulos de 750 mil milhões de euros contra a pandemia de coronavírus. Por cá, a Sonae brilha: os títulos da dona do Continente já valorizam mais de 3%.

O índice de referência nacional, o PSI-20, está a subir 0,68% para 3.666,56 pontos. Nas restantes praças do Velho Continente, o cenário repete-se, com o francês CAC 40 a valorizar 0,49%, o espanhol Ibex a avançar 1,49% e o alemão DAX a subir 0,79%. Em sentido inverso, o pan-europeu Stoxx 600 arranca a cair 0,58%.

As praças europeias estão em recuperação depois do Banco Central Europeu ter decidido lançar um programa de compra de ativos públicos e privados no valor de 750 mil milhões de euros. A escolha foi feita numa reunião de emergência por causa da pandemia de coronavírus.

O BCE garante que irá “fazer tudo o que for necessário” para proteger a Zona Euro. Na semana passada, Christine Lagarde já tinha anunciado um aumento em 120 mil milhões do valor das compras de ativos face ao surto em questão.

Por cá e na sessão desta quinta-feira, destaque para os títulos da Sonae, que valorizam 3,73% para 0,529 euros. Isto depois da dona do Continente ter proposto um aumento dos dividendos face ao crescimento do negócio no último ano. Ainda assim, em 2019, a Sonae lucrou menos do que no ano anterior: a empresa apresentou um resultado líquido de 165 milhões de euros, 20% abaixo do valor registado em 2018.

Ainda no retalho, as ações da Jerónimo Martins somam 2,66% para 15,43 euros. E na energia, os títulos da Galp Energia avançam 2,02% para 8,672 euros, numa sessão em que o petróleo está em recuperação. Com ganhos menos expressivos, as ações da EDP sobem 0,18% para 3,313 euros e as da EDP Renováveis sobem 0,32% para 9,32 euros. Acima da linha de água, os títulos do BCP somam 1,98% para 0,1028 euros.

Em “terreno negativo”, estão apenas duas cotadas do PSI-20, com destaque para a Semapa, cujas ações recuam 0,82% para 7,25 euros.

(Notícia atualizada às 8h35)