O número de infetados com coronavírus continua a aumentar, mas o ritmo de crescimento das vítimas mortais desvalorizou pelo segundo dia consecutivo. De acordo com o balanço mais recente da Proteção Civil italiana, citado pelo jornal La Stampa (conteúdo em italiano), o país tem atualmente mais de 73 mil casos confirmados e, nas últimas 24 horas, houve 756 falecimentos, um número inferior aos observados nos últimos dois anos.

Parece que o ritmo de mortes em Itália começa a diminuir. Este domingo faleceram 756 pessoas no país, menos do que as 889 registadas no sábado e do que as 969 registadas na sexta-feira. A mesma tendência também se observa no número de infetados que, embora sejam mais, vão diminuindo de dia para dia. O balanço da Proteção Civil dá conta de um aumento de 5.217 casos confirmados face a sábado, totalizando 73.880 pessoas infetadas. Até ao momento, o coronavírus já infetou mais de 97 mil italianos.

Depois de ontem o número de recuperados quase ter triplicado, hoje voltou a cair: apenas 646 pessoas recuperaram da doença, face às quase 1.500 deste sábado. “Estamos no meio de uma epidemia. Seria um erro grave agora baixar a guarda”, alertou o ministro da Saúde, Roberto Speranza, depois de se ter colocado a hipótese de reabrir as atividades produtivas, ainda que de forma gradual.

Na zona norte de Lombardia, a mais afetada do país, há 25.392 pessoas infetadas com coronavírus, um aumento de 1.592 pessoas em apenas 24 horas. O número de mortes, cujo ritmo também abrandou nos últimos dois dias, está atualmente nos 6.360. Ainda no topo das regiões mais afetadas estão Emília-Romanha (10.535 casos) e Vêneto (7.251 casos).

(Notícia atualizada às 17h27 com mais informação)