Hoje nas notícias: Dividendos, testes e estafetas

Numa altura em que o país atravessa uma pandemia, o Governo vai começar a realizar testes de diagnóstico ao Covid-19 em lares de idosos. Depois de o BCP ter decidido cancelar dividendos, parece que nem todos os bancos lhe vão seguir o passo. O BPI mantém a remuneração acionista e a CGD ainda não decidiu o que fazer. Ainda no plano do surto, os estafetas da Uber e Glovo queixam-se de não terem apoio para se protegerem do novo coronavírus.

BPI não suspende pagamento de dividendos

A crise da pandemia aconselha a que a banca não distribua dividendos pelos acionistas seus acionistas. Mas há bancos que vão manter a sua política de remuneração acionista, contra aquilo que foi indicado pelo Banco Central Europeu. Enquanto o CaixaBank cortou para metade o dividendo a distribuir, o BPI mantém a remuneração acionista, enquanto a Caixa Geral de Depósitos (CGD) ainda não decidiu o que vai fazer. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Testes diagnóstico ao Covid-19 em lares arrancam esta segunda-feira

O Governo lança a partir desta segunda-feira uma operação de testes diagnóstico em lares de idosos, já que as pessoas de mais de 70 anos estão inseridas na faixa etária de um dos grupos de risco. “Vamos iniciar na segunda-feira uma operação para testar a Covid nos lares por todo o país, para prevenir a contaminação e a propagação”, disse a ministra do a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Os testes começam a ser feitos em quatro concelhos – Lisboa, Aveiro, Évora e Guarda –, e a recolha será feita maioritariamente pela Cruz Vermelha. A meio da semana, estes testes serão estendidos aos concelhos de Portimão e Loulé. Leia a notícia completa no Público (acesso livre).

Luís Onofre: “China devia compensar prejuízo abrindo-se ao mundo”

Luís Onofre, designer e fabricante de calçado, defende que a China devia indemnizar a Europa e o resto do mundo pela “profunda recessão económica” global que se adivinha. O objetivo é que os chineses comprem produtos europeus, mas, também, que “procurem vender os produtos de forma menos agressiva, com preços mais justos”, sublinha. A ideia passa por o país asiático estabelecer acordos no seio da Organização Mundial do Comércio, por forma a compensar o prejuízo” que se antecipa em todo o mundo. Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso livre).

Estafetas da Uber Eats e Glovo sem grande apoio para se protegerem do Covid-19

25 euros é o valor máximo que a Uber paga aos seus “parceiros” para suportar as despesas com a aquisição de material de proteção. E mediante apresentação de fatura. Cada estafeta da Uber e Glovo é responsável por comprar o seu próprio material, o que nem sempre é fácil tendo em conta a escassez no mercado de luvas, álcool gel ou máscaras. As empresas emitiram recomendações de higiene, mas como quem faz as entregas são trabalhadores por conta própria, a regra acaba por ser “cada um por si”. No caso da Glovo não há qualquer comparticipação das despesas. Leia a notícia completa na Renascença (acesso livre).

Governo nomeou 219 gestores públicos no ano passado

O Governo nomeou 219 gestores públicos no ano passado, de acordo com o relatório de atividades de 2019 da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública – Cresap, entidade responsável pela contratação dos dirigentes de topo do Estado. Do total “213 tiveram o parecer de ‘Adequado’, cinco personalidades indigitadas tiveram o parecer de ‘Adequado com Condicionantes’ e apenas uma teve parecer ‘Não Adequado’. Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago).