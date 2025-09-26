Voucher do E-Lar obriga a comprar tudo de uma só vez

As pessoas que aderirem ao voucher E-Lar — uma medida do Governo que permite trocar eletrodomésticos a gás por elétricos, tais como fornos, placas e termoacumuladores — só o podem utilizar uma vez, num prazo de 60 dias, avança o Jornal de Notícias. Sendo de utilização única, o consumidor fica obrigado a comprar todos os equipamentos no mesmo fornecedor e na mesma compra.

A Deco Proteste já tinha alertado que a utilização única do vale “limita a liberdade de escolha” dos consumidores, mas o Ministério do Ambiente e da Energia justifica o desenho do programa com questões logísticas, de transporte, bem como instalação certificada dos equipamentos. A multiplicação destes serviços, segundo o gabinete tutelado por Maria da Graça Carvalho, representaria “custos incomportáveis” e implicaria a redução do número de pessoas a beneficiar do apoio.

Neste momento, a lista de fornecedores da rede E-Lar onde o voucher pode ser descontado conta com 945 lojas. O Ministério do Ambiente e Energia tem ainda 99 processos em mão que estão em preenchimento. As lojas estão distribuídas em todo o território nacional, mas é no distrito do Porto onde há mais aderentes (133), seguindo-se Braga (115) e Aveiro (74). No fundo da tabela, com menos opções, estão os distritos de Beja (18) e Portalegre (19).