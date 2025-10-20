Grupo AXA muda lideranças

A seguradora francesa AXA anunciou várias mudanças na sua equipa de liderança global, com efeitos a partir de 1 de dezembro de 2025, no âmbito da preparação do grupo para o próximo ciclo estratégico, informou a empresa em comunicado.

Segundo o CEO do Grupo AXA, Thomas Buberl, “a AXA está bem encaminhada para cumprir o seu plano atual, ‘Unlock the Future’. Ao iniciarmos a preparação do nosso próximo ciclo estratégico, este é o momento certo para rever e renovar a liderança, garantindo que continuamos a seguir uma trajetória de forte crescimento e a acelerar a transformação das operações”.

De acordo com o grupo, Frédéric de Courtois, atual Deputy Chief Executive Officer, e Alexander Vollert, CEO das Operações do Grupo AXA, “decidiram deixar os seus cargos”, levando assim às alterações na estrutura de gestão do grupo.

Guillaume Borie, membro do Comité de Gestão e atual CEO da AXA França, foi nomeado Responsável Global de Finanças, Estratégia, Subscrição, Risco e Tecnologia, assumindo as funções de Frédéric de Courtois. Borie continuará a reportar a Thomas Buberl.

Mathieu Godart, até agora CEO de AXA P&C e Parcerias da AXA França, sucederá a Borie como CEO da AXA França e passará a integrar o Comité de Gestão da AXA, continuando a reportar ao CEO do grupo.

Por sua vez, Matthieu Caillat, atualmente Chief Operating Officer da AXA XL, foi designado Diretor-Geral de Tecnologia e Inteligência Artificial do Grupo, acumulando também o cargo de CEO das Operações do Grupo AXA, sucedendo a Alexander Vollert.

Por fim, Karima Silvent, Diretora Global de Recursos Humanos, passará a exercer funções como Vice-Secretária-Geral, ficando responsável pelas áreas de Recursos Humanos, Auditoria, Conformidade, AXA EssentiALL e GIE AXA. Silvent reportará a George Stansfield, Vice-CEO e Secretário-Geral do Grupo.

Com estas mudanças, a AXA procura “aproveitar os talentos internos com provas dadas” e continuar “a cumprir com sucesso as nossas prioridades e a criar valor para todas as partes interessadas.”