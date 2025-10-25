📹 Partilha de bicicletas em números
Por cada euro de investimento na partilha de bicicletas há um retorno anual de 10%, gerando 1,10 euros em externalidades positivas.
Pela primeira vez foi quantificado o retorno económico e social do investimento em programas de partilha de bicicletas na Europa. De acordo com os cálculos da EY, a partilha de bicicletas gera 305 milhões de euros em benefícios anuais.
A partilha de bicicletas está presente em mais de 150 cidades europeias (UE-27, Reino Unido, Suíça e Noruega), desde grandes sistemas metropolitanos como Paris, com 42.200 bicicletas, até Bruxelas, com mais de 11.000. Cidades mais pequenas também não escapam à tendência. Londres é a cidade líder na Europa em número de bicicletas sem estação, com 28 milhões de viagens registadas em 2024.
Veja os números deste elemento-chave na mobilidade urbana sustentável.
