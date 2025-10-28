Já é conhecido o 6.º vencedor do Trading Pro Challenge’25

A 6.ª semana do Trading Pro Challenge’25 coroou um novo nome no topo da tabela.

O participante PN, que até à semana passada não figurava sequer entre os 30 primeiros classificados, entrou diretamente para o primeiro lugar, com uma valorização de 181.149,47 € na sua carteira virtual e um valor total de conta de 264.256,55 €.

Este resultado notável faz de PN o 6.º vencedor semanal da competição e o novo líder do Trading Pro Challenge’25.

A diferença para o segundo lugar é agora de apenas 6.318,67 €, deixando tudo em aberto para a última semana da competição.

Na próxima semana, serão conhecidos os três grandes vencedores finais, que receberão os três prémios principais de 7.500 €, 5.000 € e 2.500 €, atribuídos aos investidores com melhor desempenho global.

Acompanhe o ranking completo e descubra quem será o campeão do Trading Pro Challenge’25 aqui no ECO. O Trading Pro Challenge’25 é uma iniciativa do novobanco.

ECO é media partner.