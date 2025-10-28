BRANDS' ECO Já é conhecido o 6.º vencedor do Trading Pro Challenge’25
Um estreante conquista o primeiro lugar do Trading Pro Challenge’25, com uma valorização semanal de 181.149,47 € e um valor total de conta superior a 264 mil euros.
A 6.ª semana do Trading Pro Challenge’25 coroou um novo nome no topo da tabela.
O participante PN, que até à semana passada não figurava sequer entre os 30 primeiros classificados, entrou diretamente para o primeiro lugar, com uma valorização de 181.149,47 € na sua carteira virtual e um valor total de conta de 264.256,55 €.
Este resultado notável faz de PN o 6.º vencedor semanal da competição e o novo líder do Trading Pro Challenge’25.
A diferença para o segundo lugar é agora de apenas 6.318,67 €, deixando tudo em aberto para a última semana da competição.
Na próxima semana, serão conhecidos os três grandes vencedores finais, que receberão os três prémios principais de 7.500 €, 5.000 € e 2.500 €, atribuídos aos investidores com melhor desempenho global.
Acompanhe o ranking completo e descubra quem será o campeão do Trading Pro Challenge’25 aqui no ECO. O Trading Pro Challenge’25 é uma iniciativa do novobanco.
ECO é media partner.
