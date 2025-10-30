Ações da Jerónimo Martins disparam 8% com resultado “impressionante” e “tranquilizador”

As ações da Jerónimo Martins JMT 8,65% disparam mais de 8% esta quinta-feira, com os investidores a aplaudirem resultados do terceiro trimestre que superaram as estimativas dos analistas.

Às 11h00 os títulos do grupo liderado por Pedro Soares dos Santos avançam 8,25% para 21,78 euros cada, numa sessão em que o índice PSI avança 0,13%. As ações da Jerónimo Martins estão entre as que sobem mais no índice pan-europeu Stoxx 600.

Os analistas do J.P. Morgan salientaram que o lucro líquido de 214 milhões de euros terceiro trimestre superou o consenso do mercado em 11,8%. “Consideramos este resultado tranquilizador, tendo em conta o nervosismo significativo dos investidores em relação à atualização”, afirmaram, citados pela Reuters, sublinhando ainda uma superação de 0,5% nas receitas e de 2,4% no lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA, na sigla em inglês).

A Jerónimo Martins, dona das redes Pingo Doce e Recheio em Portugal, obteve 70% das receitas do trimestre na Polónia, onde controla a maior cadeia de retalho alimentar, a Biedronka.

O Jefferies afirma que a superação no EBITDA foi impulsionada em grande parte pela vendas ‘like for like’ (LFL) na Polónia, ou seja nas mesmas lojas que já tinha no período homólogo, descrevendo que a subida de 3,6%, face à expetativa de 3,1% como “impressionante”, dadas as condições meteorológicas adversas e os dados moderados do setor.

Nos noves meses até setembro, a Jerónimo Martins alcançou um resultado líquido de 484 milhões de euros, 10% acima do valor registado no mesmo período de 2024.