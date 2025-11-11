Conheça a área de Office da Dils

Na Dils, cada área desempenha um papel essencial na missão “Rewrite The Rules” no setor imobiliário. A força da empresa reside na forma como está organizada: sem silos, promovendo a colaboração entre equipas que trabalham de forma integrada ao longo de todo o ciclo de valor dos ativos, desde a originação até à execução da transação, para maximizar o valor dos ativos dos seus clientes, quer do lado do investidor, quer do lado do ocupante. Conversámos com Mariana Rosa, Head of Office, para conhecer de perto esta área.

Como descreve a sua Área e de que forma ela contribui para a missão Rewrite The Rules da Dils no setor imobiliário?

Na área de Office atuamos em duas frentes e sempre de uma forma complementar: na área de Leasing, tanto do lado dos proprietários, como dos inquilinos, e na área de Investimento, ao nível da transação de ativos. Trabalhamos numa ótica de proximidade com os clientes, percebendo as necessidades de cada empresa, proprietário, investidor ou ocupante, para construir soluções personalizadas. Por exemplo, quando um cliente pretende vender um edifício de escritórios, a equipa de Office, que conhece em profundidade as preferências, necessidades e tendências das empresas e dos ocupantes, trabalha lado a lado com a equipa de Investimentos, especialista em maximizar o valor dos ativos, para garantir uma abordagem integrada. É a combinação destas duas competências que assegura aos proprietários uma estratégia completa e eficaz, capaz de gerar valor em todas as fases do ciclo de vida do ativo.

A equipa de Office tem como missão antecipar e responder às novas formas de trabalhar e às novas exigências das empresas. Hoje, o escritório deixou de ser apenas um local de trabalho, passou a ser uma ferramenta estratégica para atrair talento, reforçar a cultura organizacional e apoiar a produtividade.

As empresas procuram edifícios que ofereçam mais do que uma localização ideal, procuram qualidade, eficiência e, cada vez mais, serviços e amenities integradas, desde zonas de bem-estar e espaços colaborativos até soluções de mobilidade, restauração ou suporte digital. O edifício tornou-se um ecossistema e o nosso papel é ajudar os clientes a escolher e a configurar esse ecossistema da forma mais alinhada com o seu negócio.

Quais são os principais desafios que esta área enfrenta atualmente e como a Dils os aborda com soluções inovadoras?

Estamos a atravessar um momento de profunda reconfiguração do conceito de escritório, impulsionado pelos modelos de trabalho híbridos, pela crescente exigência em termos de ESG e pela valorização da experiência do utilizador. Um dos grandes desafios passa por encontrar o equilíbrio entre a eficiência operacional e a atratividade dos espaços.

Na Dils, enfrentamos este cenário com uma visão integrada, apoiada em dados, design estratégico e tecnologia. Apostamos na utilização de ferramentas digitais para análise de ocupação, desenvolvimento de estratégias de workplace e uma consultoria que vai além do imobiliário, ajudando os nossos clientes a repensar o seu footprint de forma mais ágil, eficiente e sustentável.

Quais as tendências emergentes que estão a moldar o futuro da área e de que forma a Dils se posiciona para liderar essas mudanças?

O futuro dos escritórios será híbrido, digital e centrado nas pessoas. Entre as principais tendências destaca-se a procura por espaços flexíveis, localizações centrais e edifícios com certificações ambientais, capazes de responder às exigências de uma nova geração de ocupantes mais exigente e consciente. Verifica-se também um aumento da procura por espaços premium, próximos a redes de transportes públicos e infraestruturas tecnológicas.

Observa-se uma tendência de regresso aos escritórios, que volta a assumir um papel central no contexto profissional, sobretudo pela necessidade de reforçar a colaboração, a criatividade e a cultura organizacional. No entanto, este regresso acontece num contexto de trabalho híbrido, o que tem levado as empresas a repensar a forma como utilizam os espaços. Assim, embora exista uma maior valorização do escritório como ponto de encontro e interação, verifica-se também uma procura por áreas mais eficientes e de menor dimensão, adaptadas a uma ocupação flexível. As localizações centrais mantêm-se prioritárias, constituindo um fator diferenciador na atração e retenção de talento.

A Dils posiciona-se na linha da frente desta transformação, aliando tecnologia de ponta a uma abordagem centrada nas pessoas. Através da nossa experiência e de soluções personalizadas, apoiadas em dados e ferramentas digitais, ajudamos os nossos clientes a tomar decisões mais informadas, ágeis e adaptadas à nova realidade.

Onde identifica as maiores oportunidades de crescimento ou inovação na sua área especialmente à luz da expansão europeia da Dils?

A internacionalização da Dils abre portas a um ecossistema de oportunidades, potenciando o intercâmbio de conhecimento entre mercados, a identificação de tendências emergentes e a capacidade de replicar boas práticas. Identificamos um enorme potencial de crescimento nas soluções de ocupação flexível e nos serviços de consultoria integrada, com especial destaque para áreas como workplace strategy, transformação digital e sustentabilidade.

Por outro lado, a crescente valorização de edifícios que oferecem não só qualidade técnica, mas também serviços e experiências, como zonas comuns bem desenhadas, amenities, restauração, espaços de wellness ou suporte tecnológico, representa uma mudança estrutural no setor. É neste cruzamento entre o nível do produto e a qualidade do serviço que vemos algumas das maiores oportunidades de inovação.

Com uma rede europeia sólida e equipas locais profundamente conhecedoras das especificidades de cada mercado, a Dils está numa posição privilegiada para liderar esta transformação. Oferecemos soluções completas, adaptadas à realidade de cada cidade e às necessidades de cada cliente.

Qual o impacto da Área de Escritórios e como têm sido recebidos no mercado?

Consolidámos uma nova equipa, que começou do zero, mas que rapidamente se afirmou e cresceu num mercado já consolidado. Estamos a ser recebidos de braços abertos pelos proprietários, que se têm mostrado muito interessados e com bastante vontade de trabalhar com a equipa. Trouxemos connosco a energia e ambição de uma empresa nova, focada em fazer a diferença. Estabelecemos relações de proximidade com os nossos clientes e reforçámos parcerias estratégicas, que se traduziram no fecho de vários negócios e mandatos. Em apenas um ano fomos mandatados para 22 exclusivos, alguns deles de grande dimensão, como o Campo Novo, Alexandre Herculano 53, Planasa ou o Republica 5, só para nomear alguns e acompanhámos também diversas empresas na procura de novos espaços que refletissem a sua identidade, os seus valores e a sua visão de futuro.