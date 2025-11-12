Loja de cidadão virtual arranca com 150 serviços
A Loja de Cidadão Virtual vai permitir a “alteração da morada do Cartão de Cidadão, a renovação da Carta de Condução", entre outros.
O Governo português anunciou esta quarta-feira o arranque da Loja de Cidadão Virtual, integrada no portal gov.pt. A plataforma reúne 150 serviços públicos e inclui atendimento por vídeochamada, anunciou a Agência para a Reforma Tecnológica do Estado (ARTE) em comunicado enviado às redações.
Dos 150 serviços disponíveis, “23 são destinados a cidadãos e 127 a empresas e negócios”, incluindo, por exemplo, a “alteração da morada do Cartão de Cidadão, a renovação da Carta de Condução, a criação de uma empresa online, a alteração do nome, da sede ou do objeto social de uma empresa e o pedido de registo de beneficiário efetivo”, explicaram.
Já o atendimento por vídeochamada necessita de agendamento, de forma a assegurar disponibilidade.
O CTO do Estado e presidente da ARTE, Manuel Dias, afirma que “é necessário garantir que todos os serviços públicos essenciais estão acessíveis digitalmente, a qualquer hora e em qualquer lugar”, sublinhou, antes de afirmar que “a Loja de Cidadão Virtual permite aos cidadãos e empresas poupar tempo e reduzir burocracias”.
O projeto arranca com 22 entidades públicas integradas na mesma plataforma.
