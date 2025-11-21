EDP Comercial baixa preço da eletricidade em 4% a partir de janeiro
Elétrica reduzirá componente da fatura por si fixada em 4% para os clientes residenciais e 5% para os pequenos negócios a partir de janeiro de 2026, refletindo os menores custos de aprovisionamento.
A EDP Comercial, que tinha uma quota de mercado de quase 54% em agosto, irá reduzir os preços da eletricidade a partir de janeiro, na componente da fatura que depende da elétrica. A redução será de 4% nos clientes residenciais e 5% nos pequenos negócios, noticia o Expresso, citando a presidente, Vera Pinto Pereira.
A decisão da elétrica do grupo EDP está ligada à descida do preço dos contratos futuros da eletricidade no mercado ibérico, explica o semanário. Mas a variação final na fatura dos clientes dependerá ainda dos termos que a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) venha a fixar no próximo dia 15 de dezembro.
Se se confirmar a proposta da ERSE de uma subida de 3% nas tarifas de acesso às redes, a combinação do agravamento com o alívio anunciado pela EDP Comercial, na ordem de 1,1 euros mensais, ditará uma descida média de 1% na fatura final. Na prática, os clientes médios pagariam menos 40 cêntimos por mês na fatura da luz.
