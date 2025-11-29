BdP define reserva de fundos dos bancos para 2026

Banca

O Banco de Portugal (BdP) definiu os requisitos de reserva de fundos próprios dos principais bancos a cumprir a partir de 1 de janeiro de 2026.

O Banco de Portugal (BdP) definiu os requisitos de reserva de fundos próprios dos principais bancos a cumprir a partir de 01 de janeiro de 2026, foi anunciado pelo supervisor financeiro. De acordo com um comunicado, as instituições são o BCP, a Caixa Geral de Depósitos (CGD), o Santander, o Novo Banco, o BPI, a Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, o Montepio e o LSF Nani Investments.

O requisito em percentagem do montante total das posições em risco, a cumprir a partir de 01 de janeiro de 2026, é de 1% para o BCP, 0,750% para a CGD e para o Santander, 0,500% para o LSF, Novo Banco e BPI e 0,250% para o Crédito Agrícola e para o Montepio.

Com exceção do Novo Banco, que apresenta um nível de consolidação “subconsolidado”, todas as restantes instituições financeiras apresentam um nível “consolidado”.

A decisão foi tomada pelo Conselho de Administração em 21 de outubro, após notificação ao Banco Central Europeu (BCE) e consulta ao Conselho Nacional de Supervisores Financeiros. E tanto estas instituições, como os bancos identificados não apresentaram objeções.

 

