Da corrida a Frankfurt para a corrida a Belém

A candidatura de Mário Centeno ao cargo de vice‑governador do Banco Central Europeu marca o arranque político‑económico do ano. Os jornalistas António Costa e Pedro Santos Guerreiro explicam, no primeiro episódio de 2026 do podcast ‘O Mistério das Finanças’, que o antigo governador do Banco de Portugal está entre os nomes considerados para o cargo, num processo onde o equilíbrio político entre Estados‑membros será determinante e com cinco adversários.

Da corrida a Frankfurt, os dois jornalistas analisam a aceleração de outra corrida presidencial. De acordo com p tracking poll da CNN, há cinco candidatos com margem para disputar uma segunda volta, num cenário ainda em formação, mas já marcado por sondagens, movimentações partidárias e cálculos estratégicos que começam a ganhar peso.

No episódio desta semana, destaque ainda para o negócio (ainda em desenvolvimento) da Galp com a Moeve (aintiga Cepsa) no chamado downstream e na distribuição, além do acordo comercial da União Europeia com os países Mercosul, mesmo contra o voto da França.