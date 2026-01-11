Da corrida a Frankfurt para a corrida a Belém
No primeiro episódio de 2026 do podcast 'O Mistério das Finanças', António Costa discutem corridas eleitorais e negócios de empresas e Estados.
A candidatura de Mário Centeno ao cargo de vice‑governador do Banco Central Europeu marca o arranque político‑económico do ano. Os jornalistas António Costa e Pedro Santos Guerreiro explicam, no primeiro episódio de 2026 do podcast ‘O Mistério das Finanças’, que o antigo governador do Banco de Portugal está entre os nomes considerados para o cargo, num processo onde o equilíbrio político entre Estados‑membros será determinante e com cinco adversários.
Da corrida a Frankfurt, os dois jornalistas analisam a aceleração de outra corrida presidencial. De acordo com p tracking poll da CNN, há cinco candidatos com margem para disputar uma segunda volta, num cenário ainda em formação, mas já marcado por sondagens, movimentações partidárias e cálculos estratégicos que começam a ganhar peso.
No episódio desta semana, destaque ainda para o negócio (ainda em desenvolvimento) da Galp com a Moeve (aintiga Cepsa) no chamado downstream e na distribuição, além do acordo comercial da União Europeia com os países Mercosul, mesmo contra o voto da França.
