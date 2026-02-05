Depressão Leonardo corta estradas, pára comboios e barcos

Portugal está a ser afetado pela passagem da depressão Leonardo, com chuva persistente e por vezes forte. Lisboa esteve sob aviso laranja de chuva até às 6h00 de quinta.-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, à semelhança de Évora, Setúbal, Santarém, Beja e Portalegre.

Os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga permanecem sob aviso laranja por agitação marítima até às 18h00 de sexta-feira, devido à previsão de ondas que podem “atingir 12 a 13 metros de altura máxima”.