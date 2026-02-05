Direto Depressão Leonardo corta estradas, pára comboios e barcos
Foram resgatadas 89 pessoas da cheia do rio Sado, em Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, até à madrugada de quinta-feira. Proteção civil já respondeu a 70 ocorrências.
Portugal está a ser afetado pela passagem da depressão Leonardo, com chuva persistente e por vezes forte. Lisboa esteve sob aviso laranja de chuva até às 6h00 de quinta.-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, à semelhança de Évora, Setúbal, Santarém, Beja e Portalegre.
Os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga permanecem sob aviso laranja por agitação marítima até às 18h00 de sexta-feira, devido à previsão de ondas que podem “atingir 12 a 13 metros de altura máxima”.
