Como será o mundo do trabalho com a Inteligência Artificial?
A resposta estará em discussão no dia 17 de março, no CCB, em Lisboa, na conferência Reprogramar o Trabalho, cujo objetivo é debater o impacto da Inteligência Artificial no futuro das organizações.
O futuro do trabalho está a ser reescrito pela Inteligência Artificial. Entre promessas de eficiência e riscos de exclusão, a tecnologia está a mudar a forma como trabalhamos, as competências que valorizamos e as decisões que antes eram exclusivamente humanas.
É neste contexto que o ECO irá organizar a conferência Reprogramar o Trabalho, no dia 17 de março, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, dedicada a discutir o impacto da IA nas pessoas, nas organizações e na sociedade.
O evento é aberto ao público, mas limitado à lotação da sala. Reserve já o seu lugar aqui.
Programa
09h15 Acreditação
09h30 Sessão de Abertura
Boas-vindas ECO e Tabaqueira
09h45 Sessão de Abertura Institucional
Fernando Alexandre, Ministro da Educação, Ciência e Inovação
10h00 Decidir Antes que a Tecnologia Decida por Nós
Keynote Speaker: Adolfo Mesquita Nunes, Country Co-Chair e Partner da Pérez-Llorca, autor de Algoritmocracia, Dom Quixote
10h30 O Algoritmo no Escritório: Como a IA Está a Mudar o Trabalho Real
Marcelo Nico, Diretor-Geral da Tabaqueira
Vera Rodrigues, Head of People na MC
Pedro Ginjeira do Nascimento, Secretário-Geral da Associação Business Roundtable Portugal
11h45 Intervalo
12h00 Skills for Survival: O que Precisamos de Saber para Continuar a Trabalhar
Rogério Colaço, Presidente do Instituto Superior Técnico
Pedro Brito, Associate Dean for Executive Education and Business Transformation da Nova SBE
Sérgio Humberto, Eurodeputado
Luísa Ribeiro Lopes, Presidente Conselho Diretivo do .PT
Goreti Marreiros, Presidente da Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial (APPIA)
12h45 Anúncio do Lançamento da Academia para a Liderança e Transformação da Tabaqueira
