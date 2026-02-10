Vera Sobral é a nova CEO da SanlamAllianz Angola

A portuguesa Vera Sobral André é a nova CEO da Sanlam/Allianz Angola. Vai substituir Armando Jorge Mota que saiu ao fim de 16 meses no cargo, para ser acionista de referência e CEO da STAS, companhia controlada por Eduane Danilo dos Santos, filho de José Eduardo dos Santos, antigo presidente da República de Angola, e meio-irmão da empresária Isabel dos Santos.

Vera Sobral iniciou a sua carreira em auditoria e consultoria na PwC em Portugal. Nos últimos 10 anos, ocupou cargos de Diretora Financeira em Angola, com passagens por instituições como a Fidelidade Angola e a Global Seguros. Ao longo do seu percurso, liderou reestruturações financeiras e implementou soluções tecnológicas sempre com foco em resultados alinhados com a estratégia organizacional. Licenciada pelo ISCTE e pós graduada pelo ISEG conta com o MBA pela Porto Business School.

A Sanlam Allianz é a quarta maior seguradora a operar em Angola, com uma quota de mercado de cerca de 9%. Resulta da recente joint venture entre a sul africana Sanlam e a alemã Allianz constituída para operar em muitos países de África.

Armando Jorge Mota na STA Seguros

A subida de Vera Sobral a CEO deveu-se à saída de Armando Jorge Mota para acionista e CEO da STA Seguros. Tem mais de 28 anos na área dos seguros, primeiro na Fidelidade Mundial, tendo em 2011, já em Luanda, fundado a Universal Seguros que depois se tornou a Mundial Angola. Saiu da já Fidelidade Angola para a Sanlam Allianz em agosto de 2024. É licenciado em Gestão de Empresas e mestre em Gestão Empresarial pela Universidade Autónoma de Lisboa.

A STA Seguros passou 2025 em reestruturação profunda tendo a administração presidida por Carlos Graça de Almeida comentado que a STAS “continuará a desenvolver o seu plano de transformação em articulação com as autoridades regulatórias, colaboradores, parceiros e demais stakeholders, prometendo manter o mercado informado sobre “a evolução dos processos em curso.

O mercado angolano valeu em 2024 o equivalente em kwanzas a cerca de 440 milhões de euros, sendo os ramos saúde (36%) e petroquímica (18%) os ramos mais significativos. É liderado com 26% de quota de mercado pela ENSA, hoje sociedade mista, com participação do Estado angolano e de investidores privados como o Fundo de Pensões da Sonangol e do grupo indiano Noble Group. A Nossa, do grupo BAI é a segunda maior com 16% do mercado, seguindo-se a Fidelidade com 11%. A STAS era a 14ª maior entre 24 seguradoras ativas, com 1,6% de quota em 2024.