Tempestade Nils ‘varre’ Espanha e França com mortes e prejuízos

Uma mulher morreu na região espanhola da Catalunha e mais de 80 pessoas ficaram feridas por causa de um “episódio de vento excecional” associado à tempestade Nils. Em França também fez mais um morto e 450 mil clientes continuam sem energia.

Os ventos fortes atingiram a Catalunha, sobretudo, na quinta-feira e provocaram cinco feridos graves, um deles em estado crítico, uma mulher que acabou por morrer durante a madrugada no hospital, segundo o Departamento de Saúde da Generlitar (governo autonómico).

A mulher, de 46 anos, tinha ficado ferida quando caiu o teto de uma unidade industrial, segundo a mesma fonte.

O vento, com rajadas que atingiram mais de 160 quilómetros por hora em algumas zonas, levou na quinta-feira ao encerramento das escolas na Catalunha por precaução, diversas empresas decidiram também fechar e os serviços públicos de saúde reduziram a atividade às necessidades e solicitações urgentes.

Mais de 100 voos foram cancelados no aeroporto de Barcelona na quinta-feira e o vento provocou também perturbações e limitações nos portos catalães, nas estradas e nas ligações de comboio, incluindo as de alta velocidade.

O vento arrancou e partiu árvores, iluminação pública, telhados e outras estruturas e fez cair muros e paredes.

Segundo a proteção civil da Catalunha, no nordeste de Espanha, “86 pessoas precisaram de assistência sanitária e 34 delas foram levadas para unidades de saúde”.

A Generalitat da Catalunha precisou que nove pessoas precisarem de ser tratadas em hospitais e que cinco ficaram em estado grave. O serviço de emergência 112 catalão disse que devido ao “episódio de vento excecional” recebeu mais de 4.500 chamadas na quinta-feira.

A tempestade Nils foi a oitava a atingir a Península Ibérica deste o início deste ano. Praticamente todo o território continental espanhol está hoje de novo sob aviso meteorológico por causa da passagem de nova tempestade, a depressão Oriana.

O mau tempo das últimas semanas na Península Ibérica, com tempestades sucessivas a atingir Portugal e Espanha, tem causado ventos, chuvas intensas e inundações em diversas regiões dos dois países.

Em Portugal morreram 16 pessoas e em Espanha duas na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo, Marta e Nils nas últimas semanas, que provocaram também centenas de feridos e milhares de desalojados.

Nils fez mais um morto em França e 450 mil clientes continuam sem energia

A tempestade Nils fez esta sexta-feira uma segunda vítima mortal, ao deslocar-se para o sul de França, perto de Toulouse, seguindo cerca de 450 mil clientes sem energia elétrica devido aos danos causados pelas fortes rajadas de vento.

Segundo a porta-voz do governo francês, Maud Bregeon, um homem saiu para o seu jardim e subiu uma escada, tendo sido projetado e arrastado, acabando por morrer.

A primeira vítima mortal desta depressão atmosférica, que se dirige para o mar Mediterrâneo, foi um camionista, num acidente rodoviário, perto de Dax, departamento de Landes (sudoeste), “causado pela queda de um ramo de árvore” devido a rajadas de cerca de 160 km/h, segundo um porta-voz daquele município.

O temporal ventoso já provocou bastantes danos materiais em toda a região sul francesa, onde os serviços de emergência e socorro realizaram perto de 4.500 intervenções, com 2.200 bombeiros no terreno.

A empresa que gere a rede elétrica, Enerdis, informou que ainda há 450 mil clientes sem energia, metade dos registados quinta-feira, graças à intervenção das suas equipas, num efetivo total de três mil trabalhadores.

O serviço meteorológico francês manteve aviso vermelho por inundações nos departamentos Gironda (costa do golfo da Biscaia) e Lot-et-Garonne (entre Bordéus e Toulouse) até sábado, devido ao risco de transvase do rio Garonne, seguindo outros 19 departamentos do território em ‘alerta’ laranja.