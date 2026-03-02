Preços do petróleo disparam até 13% com encerramento do Estreito de Ormuz

Os preços do petróleo subiram até 13% esta segunda-feira, com transporte marítimo no crucial Estreito de Ormuz interrompido por ataques retaliatórios iranianos, após o bombardeio inicial por Israel e os Estados Unidos que matou o líder supremo iraniano Ali Khamenei.

Os futuros do petróleo Brent subiram para 82,37 dólares por barril, máximos de janeiro de 2025, antes de recuar para 78,82 dólares, uma aumento de 8%, às 06h53 GMT.

O petróleo bruto West Texas Intermediate dos EUA subiu para um máximo intradiário de 75,33, um aumento de mais de 12% e o maior valor desde junho, embora tenha posteriormente reduzido e negoceia com uma subida 7,77% para 72,25 dólares.

Ambos os índices de referência subiram após uma troca sustentada de contra-ataques danificou petroleiros e interrompeu drasticamente os embarques no Estreito de Ormuz, uma via navegável entre o Irão e Omã que liga o Golfo ao Mar Arábico.

“O preço do petróleo tem sido o foco dos mercados financeiros no início da sessão, após o início do conflito militar no Médio Oriente”, afirmaram os analistas do Lloyds Bank, salientando que a reação é semelhante à que aconteceu após o ataque ao Irão em junho do ano passado.

Num dia normal, navios que transportam petróleo equivalente a cerca de um quinto da procura global da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Irão e Kuwait navegam pelo estreito, juntamente com petroleiros que transportam gasóleo, combustível para aviões, gasolina e outros produtos das suas refinarias para os principais mercados asiáticos, incluindo a China e a Índia.

“Os mercados estão a reconhecer a gravidade do conflito, mas também estão a sinalizar que, por enquanto, trata-se de um choque geopolítico, não de uma crise sistémica”, disse Priyanka Sachdeva, analista sénior da Phillip Nova, à Reuters.

O encerramento efetivo prolongado do estreito elevaria os preços do petróleo e causaria escassez no abastecimento aos principais importadores, China e Índia, adiantou.