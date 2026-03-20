Obrigações e Títulos: O que são e como funcionam

Obrigações e títulos de dívida são instrumentos financeiros de dívida emitidos por governos, empresas ou outras entidades para captar recursos que são necessários ao desenvolvimento do negócio/atividade.

Quando um investidor compra uma obrigação, está a emprestar dinheiro ao emissor em troca de pagamentos regulares de juros, conhecidos como cupões, e do reembolso do capital investido no final do prazo, chamado de maturidade.

Estas duas condições são fundamentais para contrastar com o investimento em ações: i) existe um vencimento, no qual o capital é devolvido; ii) existe um rendimento, tipicamente conhecido à partida.

As obrigações são consideradas investimentos de menor risco em comparação com as ações, especialmente as emitidas por governos de países economicamente estáveis e com baixo risco político.

No entanto, o retorno é geralmente mais baixo.

O valor das obrigações pode variar no mercado secundário, dependendo das taxas de juro e da perceção do risco do emissor. Não podemos esquecer que apenas receberemos o nosso capital de volta se o emitente cumprir com as suas responsabilidades financeira.

Investir em obrigações é uma forma de diversificar a carteira de investimentos, oferecendo estabilidade e rendimento previsível.

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