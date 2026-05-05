APS com curso sobre Bancassurance
A formação visa abordar modelos, riscos, enquadramento regulatório e principais fatores críticos de sucesso da bancassurance.
A Associação Portuguesa de Seguradores (APS), com o Conhecimento e Aprendizagem de Seguros da APS (CASA), anunciou a realização do curso “Bancassurance – (r)Evolução 5.0”, que irá decorrer entre os dias 11 e 14 de Maio, das 9h15 às 13h00 de forma online.
O objetivo desta formação é abordar os “modelos, riscos, enquadramento regulatório e principais fatores críticos de sucesso” da bancassurance. Será também abordado o impacto da inteligência artificial no desenvolvimento e na gestão da parceria deste canal de distribuição, com foco na exemplificação e na aplicação prática.
Este curso destina-se a colaboradores do setor segurador ou bancário envolvidos na “coordenação, dinamização, acompanhamento ou supervisão de parcerias banca-seguros” ou na “conceção de produtos e de suportes destinados à comunicação e distribuição” dos mesmos.
A lecionar este curso está M. Isabel Ferreira Figueiredo, docente universitária e mestre em Gestão de Empresas, Matemática e Atuária, com experiência profissional no setor financeiro.
O conteúdo programático, as condições de inscrição e outra informação estão acessíveis no site da Associação Portuguesa de Seguradores. Para aceder, carregue aqui.
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