Ataque ao Irão

Direto Netanyahu volta a ameaçar Beirute e mantém operações no sul do Líbano

  • ECO
  • 10:25

“Se o Hezbollah não cessar os ataques às nossas cidades e cidadãos, Israel atacará alvos terroristas em Beirute”, declarou o primeiro-ministro israelita. Siga aqui a situação no Médio Oriente.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse que transmitiu ao Presidente norte-americano, Donald Trump, que atacará Beirute se o seu país for visado pelo grupo xiita Hezbollah, ao mesmo tempo que mantém as operações militares no sul do Líbano.

“Conversei com o Presidente Trump esta noite e disse-lhe que, se o Hezbollah não cessar os ataques às nossas cidades e cidadãos, Israel atacará alvos terroristas em Beirute. A nossa posição sobre este assunto mantém-se inalterada”, declarou Netanyahu em comunicado na segunda-feira. Em simultâneo, disse que “as Forças de Defesa de Israel continuarão a operar como planeado no sul do Líbano”.

Acompanhe aqui os últimos desenvolvimentos do conflito no Médio Oriente:

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Comentários ({{ total }})

Netanyahu volta a ameaçar Beirute e mantém operações no sul do Líbano

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Rede Empregar quer ajudar 3.500 jovens a arranjar trabalho

Lusa,

Fundação Calouste Gulbenkian cria iniciativa para apoiar jovens que não trabalham, não estudam e nem frequentavam qualquer formação, conhecidos como a geração 'Nem-Nem'.