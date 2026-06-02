Direto Netanyahu volta a ameaçar Beirute e mantém operações no sul do Líbano
“Se o Hezbollah não cessar os ataques às nossas cidades e cidadãos, Israel atacará alvos terroristas em Beirute”, declarou o primeiro-ministro israelita. Siga aqui a situação no Médio Oriente.
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse que transmitiu ao Presidente norte-americano, Donald Trump, que atacará Beirute se o seu país for visado pelo grupo xiita Hezbollah, ao mesmo tempo que mantém as operações militares no sul do Líbano.
“Conversei com o Presidente Trump esta noite e disse-lhe que, se o Hezbollah não cessar os ataques às nossas cidades e cidadãos, Israel atacará alvos terroristas em Beirute. A nossa posição sobre este assunto mantém-se inalterada”, declarou Netanyahu em comunicado na segunda-feira. Em simultâneo, disse que “as Forças de Defesa de Israel continuarão a operar como planeado no sul do Líbano”.
Acompanhe aqui os últimos desenvolvimentos do conflito no Médio Oriente:
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Netanyahu volta a ameaçar Beirute e mantém operações no sul do Líbano
{{ noCommentsLabel }}