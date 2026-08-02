Irão anuncia possível acordo com Omã em Ormuz

O Irão revelou este domingo a possibilidade de um acordo com Omã sobre uma nova rota de navegação para os navios no estreito de Ormuz, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano.

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“Estamos quase a chegar a um acordo sobre uma rota que seja aceitável para as partes — nem a rota norte nem a rota sul -, respeitando o direito soberano de cada país, os interesses nacionais e a segurança”, afirmou o porta-voz da diplomacia iraniana, Esmail Baghai, em entrevista à televisão pública.

No final de junho, Omã criou, com o apoio dos Estados Unidos, um corredor marítimo temporário isento de taxas para facilitar a passagem pelo estreito.

O Irão respondeu com ataques a embarcações que utilizavam essa rota, o que levou Washington a intensificar os bombardeamentos em território iraniano.

Na semana passada, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Omã confirmou ter mantido conversas com os homólogos do Irão, Qatar, Kuwait, Arábia Saudita e Egito para debater um “acordo justo” sobre a navegação no estreito de Ormuz.