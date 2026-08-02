Mercados

OPEP aumenta produção de petróleo em setembro

  • Lusa
  • 16:22
1

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, no formato alargado OPEP+, decidiu aumentar em 188 mil barris diários a oferta para setembro.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, no formato alargado OPEP+, decidiu este domingo aumentar em 188 mil barris diários a oferta para setembro.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

No final desta reunião virtual, os sete países da OPEP+ (Argélia, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Cazaquistão, Omã e Rússia) decidiram prosseguir a política de “compromisso com a estabilidade do mercado“, dando continuidade a um conjunto de ajustamentos em alta que adicionaram 940 mil barris por dia às quotas, equivalente a quase 1% da procura global, desde o início da guerra no Médio Oriente, a 28 de fevereiro.

O acordo foi alcançado na quarta reunião da organização desde a saída inesperada, anunciada em maio, dos Emirados Árabes Unidos em plena guerra no Médio Oriente.

Até agora, esses aumentos têm sido teóricos, porque o Irão bloqueou o estreito de Ormuz e impediu que os membros do golfo Pérsico aumentassem as exportações e a produção. No entanto, desde a assinatura do memorando de entendimento entre Teerão e Washington, os sauditas e os países vizinhos começaram a restabelecer os envios, contribuindo para gerar um excedente nos principais mercados asiáticos.

O aumento de 188 mil barris por dia previsto pela OPEP+ para setembro termina, ainda que apenas no papel, com as duas rondas de cortes na produção realizados em 2023, quando a organização procurava evitar um excesso de petróleo.

Excluindo a participação dos Emirados Árabes Unidos, estas restrições ascenderam a cerca de 3,5 milhões de barris por dia, embora, na realidade, a reativação tenha sido muito menor, uma vez que as limitações técnicas impedem muitos países de aumentar a produção tanto quanto lhes é permitido.

Fundada em 1960, em Bagdad, pela Arábia Saudita, Venezuela, Irão, Iraque e Kuwait, a OPEP integra atualmente 11 países. Em 2016, o grupo acordou cooperar com outras dez nações produtoras, entre as quais Rússia, México, Cazaquistão e Azerbaijão, o que deu origem à aliança OPEP+.

1

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

OPEP aumenta produção de petróleo em setembro

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Fundo para a Mobilidade e Transportes com primeiros avisos

Lusa,

O Governo lançou os primeiros avisos de financiamento para as áreas de logística urbana, mobilidade escolar e descarbonização do setor do táxi, no âmbito do Fundo para a Mobilidade e Transportes.

2