A Forest Homes acredita que os espaços de trabalho mais "conectados com a natureza" aumentam os níveis de bem-estar dos colaboradores. Estes, por sua vez, tornam-se mais felizes e até mais produtivos.

“A natureza é algo realmente especial. Quase não se consegue descrever a conexão com a natureza”. É assim que a venezuelana Daniela Rodriguez, diretora criativa, introduz a Forest Homes, empresa que criou há cerca de um ano e meio em Portugal. Daniela troca as palavras pela decoração. Redecora os espaços das empresas, criando um ambiente que remete, imediatamente, para a natureza.

Abrimos a porta da redação da Pessoas à Forest Homes, que nasceu da necessidade de transportar os espaços verdes para dentro dos espaços de trabalho. Daniela Rodriguez trazia consigo uma caixa desdobrável, que leva consigo sempre que visita um cliente.

Abrindo cada uma das faces da caixa, em formato de cubo, Daniela desvenda as várias espécies de plantas com que trabalha. Enquanto o cheiro a eucalipto começa a sentir-se, a diretora criativa da Forest Homes explica que o resultado final é uma parede revestida a plantas naturais. E, por não requererem qualquer preservação, são uma hipótese adequada para escritórios.

A visita aos espaços faz parte do dia-a-dia da Forest Homes. Qualquer projeto começa assim: conhecer o espaços, perceber o que o cliente deseja e, ao pormenor, quais as suas necessidades. Depois, é pôr mãos à obra, privilegiando a luz natural, plantas verdadeiras com cheiro e materiais sustentáveis, evitando os plásticos e os materiais de vida curta.

"Não se trata apenas de decoração, trata-se de desenhar o bem-estar.” Daniela Rodriguez Diretora criativa da Forest Homes

“Não se trata apenas de decoração, trata-se de desenhar o bem-estar”, explica Daniela Rodriguez. Basta haver um espaço verde no local de trabalho para que “a perceção de bem-estar dos trabalhadores aumente até 15%”. “É um número muito significativo”, acrescenta.

Uma vez inseridos num espaço mais verde, também os níveis de felicidade dos colaboradores têm tendência a aumentar e o stress, por sua vez, a diminuir. “A perceção de ansiedade, os níveis de stress, e as alterações de humor podem reduzir até quase metade”, sustenta Daniela Rodriguez.

Seguindo este raciocínio, a diretora criativa da Forest Homes salienta que já há vários estudos que relacionam, também, a natureza com a produtividade. A existência da primeira potencia os níveis da segunda, diz.

Local de trabalho: Um espaço mais agradável do que a própria casa?

“As pessoas passam um terço das suas vidas no local de trabalho. É importante que o escritório seja um lugar mais agradável até do que a casa”, diz Daniela Rodriguez. Contudo, para a fundadora da Forest Homes, isso não quererá dizer que os trabalhadores vão querer passar mais tempo na empresa.

A sensação de bem-estar que sentem no trabalho pode, por outro lado, “inspirar as pessoas a criar este tipo de ambiente nas suas próprias casas”. “O escritório pode ser muito informativo nesse sentido, dando a conhecer o porquê deste tipo de alterações, bem como os benefícios que estão associados”, continua.

Para Daniela Rodriguez, já se nota nos clientes uma diferença ao nível da consciencialização. “Ao início, as pessoas procuravam-nos, sobretudo, pela beleza deste tipo de decoração. Agora, pensam na junção de dois elementos: beleza mais da conexão com a natureza”, conta.

Apesar de fundada em Portugal, a Forest Homes tem em Inglaterra, França, Itália e Estados Unidos os seus principais clientes. O próximo passo é reforçar a aposta no mercado português, que ainda não tem peso expressivo no negócio.

Percorra a fotogaleria para conhecer alguns dos projetos da Forest Homes:





















1 / 11

(Pedimos desculpa por, na edição em papel da Pessoas n.º 4, a nacionalidade da diretora criativa da Forest Homes ter aparecido como mexicana. A nacionalidade correta é, como consta desta publicação, venezuelana).