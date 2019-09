Job dating: 15 minutos para provar que é o candidato ideal

Se está desempregado, e vive no Porto, pode começar a preparar o seu CV para um dia de “job dates”. A 2 de outubro, o centro comercial Parque Nascente, no Porto, vai organizar o “Job Dating“, um dia de entrevistas de emprego que duram apenas 15 minutos. O encontro deve ser marcado previamente, através de inscrição online, e durante a curta entrevista os candidatos têm de provar aos recrutadores que são a escolha ideal para os cargos.

O McDonalds’, Leroy Merlin, Burger King e Fitness Hut, são algumas das empresas que aderiram ao projeto. Há vagas para lojistas, gestores de loja, assistentes de vendas, gerentes, consultores comerciais, equipa de limpezas e operadores, e até médicos veterinários.

“Somos um centro comercial que aposta na proximidade com a comunidade local e que se preocupa realmente com as questões que afetam a comunidade. Através do movimento Job Dating, pretendemos oferecer oportunidades de trabalho a todos os que estão à procura”, refere a responsável de marketing do Parque Nascente, Patrícia Lima.

O objetivo do Job Dating é “combater o desemprego local e apoiar os retalhistas do centro comercial que procuram novos colaboradores”. Para marcar encontro com o seu recrutador deve inscrever-se no site oficial do Parque Nascente.