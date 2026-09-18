Afinal, que país temos?

O país precisa de margem para o caso de as coisas correrem verdadeiramente mal, mas o Governo não precisa de criar um falso dramatismo para efeitos meramente partidários.

O Governo descobriu em nove meses uma economia portuguesa quase irreconhecível. Em dezembro, Portugal era a “Economia do Ano”, um país mais forte, mais resiliente e a crescer acima da média europeia. Agora, algumas propostas da oposição para baixar impostos parecem suficientes para convocar José Sócrates, 2009, a bancarrota e a troika. Qual destas duas economias é, afinal, a verdadeira?

A comparação é desconfortável porque as palavras são do próprio Luís Montenegro. Quando a The Economist colocou Portugal no primeiro lugar do seu ranking de 36 economias desenvolvidas – um ranking que, como se costuma dizer, vale o que vale –, Montenegro apresentou a distinção como confirmação do rumo seguido pelo país e pelo Governo. E chegou a dizer, na Alemanha, que não havia a noção, em Portugal, do quão brilhante era a economia portuguesa. Na mensagem de Natal, disse que Portugal estava “mais forte e mais resiliente” e que havia razões para olhar para o futuro com esperança.

Esta semana, de repente, o discurso mudou de escala, apareceu um novo país. Montenegro recuperou os “erros de 2009” quando explicava ao país a impossibilidade de novas medidas de apoio para lá do IRS, das pensões e da subsidiação do ISP, Maria da Graça Carvalho repetiu a referência e Hugo Soares perguntou se José Luís Carneiro queria transformar-se num “novo Sócrates” e levar Portugal à bancarrota.

O Governo tem argumentos para rejeitar uma baixa generalizada do IVA, sejam económicos ou financeiros, e não precisava de os contaminar com este dramatismo, que pode aliás voltar-se contra a sua própria estratégia económica (já lá vamos).

Portugal deve preservar uma margem orçamental, já se si pressionada pela evolução acelerada da despesa pública acima do orçamento. A Comissão Europeia ainda projeta um crescimento de 1,7% este ano, uma inflação de 3% e uma dívida pública abaixo dos 90%. Não é um quadro de bancarrota, longe disso. É um quadro razoavelmente sólido, mas exposto a riscos externos significativos, sobretudo através da energia e dos aumentos dos combustíveis e dos juros.

É precisamente aqui que começa a discussão que interessa. Imagine-se que, com as guerras a agravarem-se, o choque energético se prolonga, a inflação volta a superar os 5% e o crescimento cai para menos de 1%. O cenário central não é este, mas é um teste de resistência perfeitamente legítimo para a política orçamental, ainda mais relevante tendo em conta o contexto de incerteza dos mercados. Nessa situação, o Estado precisaria de almofadas para proteger os rendimentos mais baixos, apoiar setores mais atingidos e amortecer uma recessão, como foi necessário fazê-lo em 2021 e 2023 com a pandemia e o choque inflacionista. Gastar hoje uma margem orçamental em medidas generalizadas quando ainda temos 90% de dívida pública reduziria a capacidade de responder amanhã, e levar aí sim as contas públicas para um défice. Este argumento é não só mais convincente como menos populista.

A retórica escolhida pelo Governo levanta uma pergunta inevitável. Devemos concluir que as condições económicas se deterioraram de tal forma que a bancarrota voltou ao horizonte? Nesse caso, o primeiro-ministro deve explicar ao país o que sabe hoje que não sabia quando celebrava a robustez da economia portuguesa. Ou devemos concluir que a situação continua substancialmente controlada e que Sócrates, a troika e a bancarrota foram convocados para aumentar o custo político das propostas da oposição? As duas narrativas revelam uma contradição insanável.

Há ainda um problema económico. Os governos também formam expectativas dos agentes económicos. Uma família que acredita que o país caminha para uma crise financeira comporta-se de forma diferente, poupa mais, adia compras e reduz o consumo, uma empresa adia investimentos e contratações. O Governo não pode passar meses a vender confiança e, quando lhe é politicamente conveniente, transformar uma prudência orçamental em prenúncio de bancarrota.

O país precisa de margem para o caso de as coisas correrem verdadeiramente mal e por isso a decisão do Governo de não avançar com mais medidas do que aquelas que já anunciou são de um elementar bom senso, mas não precisa de criar um falso dramatismo para efeitos meramente partidários.