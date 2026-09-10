Carga fiscal moderada, mas esforço fiscal elevadopremium
A forma mais sólida de reduzir o esforço fiscal dos portugueses não é apenas cobrar menos, é criar condições para que tenham mais rendimento sobre o qual os impostos incidem.
Portugal não se destaca na União Europeia (UE) por ter uma carga fiscal e contributiva particularmente elevada em percentagem do PIB. O problema surge quando essa carga é confrontada com a capacidade contributiva dos portugueses, medida pelo nível de vida relativo. Em 2025, Portugal tinha apenas a 20ª maior carga fiscal e contributiva da UE, mas apresentava o 6º maior esforço fiscal, precisamente porque o nível de vida caiu para o 6º mais baixo da União à luz dos novos dados da população divulgados pelo INE.
A comparação com os países de leste reforça esta conclusão. Portugal foi ultrapassado por vários deles em nível de vida e perdeu também parte da vantagem fiscal que anteriormente mantinha face a…
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