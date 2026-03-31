Tribunal Constituciona é o verdadeiro teste às reformas

A renovação parcial do Tribunal é uma decisão estratégica com implicações económicas relevantes e importa garantir um enquadramento institucional que não limite a capacidade de implementar reformas.

A anunciada saída do presidente do Tribunal Constitucional abre um momento raro na vida institucional portuguesa, que vai muito além de uma mera substituição individual. Em causa está uma potencial reconfiguração do equilíbrio interno de uma das instituições mais influentes — e frequentemente subestimadas — no funcionamento da economia. Segundo informação recente, existem sinais de entendimento político entre o PSD e o Chega quanto à distribuição de futuras nomeações para o Tribunal, ainda que dependente de equilíbrios parlamentares mais amplos (com da IL). A confirmar-se, este movimento poderá alterar a composição interna da instituição e reduzir o peso relativo do PS. Mais do que uma questão partidária, está em causa a forma como o enquadramento institucional pode facilitar — ou dificultar — um ciclo de reformas económicas.

A relevância deste momento torna-se evidente à luz da teoria económica. A Nova Economia Institucional demonstra que o desempenho económico depende criticamente da previsibilidade, estabilidade e coerência das instituições. Quando as regras são claras e aplicadas de forma consistente, reduzem-se custos de transação e incentiva-se o investimento; quando são incertas, o efeito é o oposto, traduzindo-se em menor crescimento e maior aversão ao risco. O Tribunal Constitucional ocupa uma posição central neste mecanismo. Não legisla, mas condiciona; não governa, mas define os limites do que é governável, influenciando diretamente o espaço de ação em domínios como política fiscal, legislação laboral ou reformas do Estado.

A experiência portuguesa evidencia bem este papel. Em momentos particularmente exigentes (como no período da Troika), decisões do Tribunal contribuíram para alterar ou travar medidas de ajustamento, introduzindo incerteza quanto ao rumo das políticas públicas. Este fenómeno é amplamente analisado na literatura sobre Economic Policy Uncertainty, que associa maior imprevisibilidade institucional a menor investimento, maior volatilidade macroeconómica e aumento dos custos de financiamento soberano. Não se trata de questionar a legitimidade dessas decisões, mas de reconhecer os seus efeitos económicos quando ocorrem de forma sistemática ou difícil de antecipar.

Este enquadramento é particularmente relevante no contexto atual. Um Governo de centro-direita, liderado por Luís Montenegro, procura implementar uma agenda reformista com a redução da carga fiscal, maior eficiência do setor público e estímulo ao investimento privado. Estas reformas são exigentes e contestadas, tornando o enquadramento institucional decisivo para a sua viabilidade. A teoria dos Veto Players, de Tsebelis, ajuda a compreender esta dinâmica: quanto maior o número de atores com capacidade de bloquear decisões, menor a probabilidade efetiva de mudança. Um tribunal constitucional pode funcionar, na prática, como um ator de veto particularmente poderoso quando adota interpretações restritivas da margem de ação governativa.

Mais relevante ainda é que o bloqueio institucional não precisa de ser explícito. A teoria da Public Choice demonstra que os decisores antecipam restrições institucionais e ajustam o seu comportamento. Se um governo espera que reformas sejam sistematicamente inviabilizadas, tende a não as propor, reduzindo a oferta de políticas reformistas antes mesmo de qualquer decisão judicial. Este efeito antecipatório cria um ambiente em que a perceção de risco institucional é suficientemente forte para travar a mudança.

Neste contexto, a abertura de novas vagas no Tribunal Constitucional deve ser encarada como uma oportunidade rara para reforçar a qualidade institucional. O objetivo não é alinhar o Tribunal com um governo, mas assegurar que não funciona como bloqueio sistemático à necessária adaptação económica. A literatura sobre judicialização da política mostra que uma intervenção excessivamente intrusiva em matérias de política pública pode limitar a capacidade de resposta a choques e reduzir a eficácia de reformas, sobretudo quando acompanhada de interpretações rígidas. Mas independência judicial não implica imobilismo.

Os desafios estruturais que Portugal enfrenta tornam esta questão urgente. Crescimento reduzido, baixa produtividade, envelhecimento demográfico e pressão contínua sobre as contas públicas (por melhor que a conjuntura seja pontualmente) exigem respostas consistentes. Reformas económicas requerem margem de manobra política; quando esta é excessivamente comprimida, o resultado é uma economia menos dinâmica e mais vulnerável a choques. A capacidade de adaptação depende, assim, de um equilíbrio adequado entre controlo jurídico e autonomia executiva política.

A dimensão externa reforça ainda mais esta análise. A credibilidade institucional é determinante para a perceção de risco soberano e para a atratividade do investimento estrangeiro. Sistemas jurídicos previsíveis e mais “amigos” de “boas” reformas reduzem a incerteza e o prémio de risco; decisões percecionadas como erráticas ou excessivamente condicionadas aumentam esse custo e penalizam o financiamento da economia.

Mas então qual seria a alternativa? Seria a manutenção de equilíbrios institucionais herdados de maiorias passadas, potencialmente desalinhados com o mandato democrático atual (e que foi reforçado em 2025). Este desalinhamento pode gerar um problema de inconsistência dinâmica, em que governos eleitos com programas reformistas não conseguem implementá-los, reduzindo a credibilidade das políticas públicas e a confiança dos agentes económicos.

Importa, por isso, clarificar o essencial: o Tribunal Constitucional não deve ser “amigo” de governos, mas também não deve funcionar como mecanismo estrutural de bloqueio. A Constituição permite uma ampla margem de atuação económica; o risco reside em interpretações excessivamente restritivas que a comprimem de forma assimétrica. A teoria constitucional moderna enfatiza o equilíbrio entre controlo jurídico e autonomia democrática, evitando que o primeiro anule a capacidade de decisão política.

A renovação parcial do Tribunal deve, assim, ser entendida como uma decisão estratégica com implicações económicas relevantes. Mais do que refletir equilíbrios do passado, importa garantir um enquadramento institucional que não limite, à partida, a capacidade de implementar reformas. O Tribunal Constitucional não decide eleições, mas pode, de forma silenciosa, condicionar decisivamente o sucesso — ou o fracasso — de uma estratégia de crescimento. É precisamente por isso que este momento exige responsabilidade, visão de longo prazo e um compromisso claro com instituições que enquadrem — e não bloqueiem — a transformação económica de que o país necessita mais do que nunca.