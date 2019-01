5 coisas que vão marcar o dia

O Brexit, conforme acordado por Theresa May com a União Europeia, foi chumbado no Parlamento britânico. May sofreu uma pesada derrota que deverá merecer reação nos mercados, esta quarta-feira. Continuando nos mercados, Portugal faz o primeiro leilão de dívida de curto prazo deste ano, enquanto vários ministros do Governo de António Costa vão ser ouvidos no Parlamento. A fazer mexer com as bolsas estarão também os resultados do bancos norte-americanos, depois dos números aquém do esperado revelados pelo Citigroup e o JPMorgan.

Rescaldo do chumbo do acordo do Brexit

Depois de o acordo do Brexit ser rejeitado no Parlamento britânico, o que espoletou uma moção de censura contra May, espera-se uma reação dos mercados acionistas, mas também dos cambiais onde a libra merecerá destaque. Na véspera, em antecipação à votação, a generalidade das praças europeias encerraram no verde, enquanto a moeda britânica aliviou das fortes perdas assim que foi conhecida a dimensão da derrota de May.

IGCP faz leilão de bilhetes a curto prazo

O IGCP realiza os dois primeiros leilões de bilhetes do Tesouro a curto prazo (um a seis meses e outro a 12 meses) num montante indicativo entre 1.500 e 1.750 milhões de euros. Portugal já foi aos mercado este ano, tendo realizado uma emissão sindicada de dívida a dez anos, que permitiu um financiamento da República em quatro mil milhões de euros a uma taxa de juro inferior a 2%. O IGCP pretende emitir 15,4 mil milhões de euros em obrigações do Tesouro ao longo de 2019, e aponta para necessidades líquidas do Estado de 8,6 mil milhões de euros.

Ministros em audição no Parlamento

O ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, será recebido pela Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas esta manhã. Em debate estará a política geral do Ministério e outros assuntos de atualidade.​ Também Vieira da Silva, ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social vai ser ouvido no Parlamento, numa altura em que os deputados têm em cima da mesa um pacote de leis na área laboral que o primeiro-ministro já pediu que seja fechado.

Catroga ouvido na Comissão dos CMEC

Eduardo Catroga, que foi ministro das Finanças de Cavaco Silva, é chamado à comissão de inquérito ao pagamento de rendas excessivas aos produtores elétricos na qualidade de ex-presidente do Conselho Geral e de Supervisão da EDP, cargo que ocupou entre 2012 e 2018. Catroga, que é agora representante internacional da China Three Gorges, já reiterou que as polémicas que têm envolvido a EDP, no que toca aos CMEC, são um “conjunto de mitos”. A investigação do Ministério Público recai sobre as decisões que alegadamente terão sido tomadas pelo Governo a favor da EDP.

Resultados da banca americana continuam a desiludir?

Nesta quarta-feira, instituições financeiras como a Goldman Sachs e o Bank of America vão apresentar resultados, bem como a BlackRock. Esta semana tem sido marcada pela divulgação dos resultados dos bancos, que têm ficado aquém das expectativas. Entre aqueles que já revelaram as contas estão o Citigroup, que desiludiu os investidores com lucros de 4,3 mil milhões de dólares no último trimestre do ano passado, o JPMorgan, que apresentou números abaixo do esperado pela primeira vez em 15 trimestres, e o Wells Fargo.