Barreiro, Seixal e Montijo vão ter pontes a uni-los até 2026

O Plano Nacional de Investimentos 2030 tem previstos 200 milhões de euros para a ligação rodoviária entre os concelhos do Arco Ribeirinho Sul, no distrito de Setúbal, incluindo duas pontes entre o Barreiro, Seixal e Montijo, segundo o Governo.

“O programa consiste nas intervenções necessárias para assegurar a ligação rodoviária, entre as penínsulas do Seixal e do Barreiro e entre o Barreiro e o Montijo, contemplando as travessias dos braços de rio que existem entre estes territórios”, revelou o relatório divulgado no ‘site’ do Governo.

Segundo o documento, o potencial do Programa Arco Ribeirinho Sul, que inclui os concelhos de Almada, Barreiro e Seixal, foi “alavancado pelo novo aeroporto do Montijo” e, por esse motivo, o avanço do projeto “deverá ser coordenado” com a infraestrutura aeroportuária.

Para o Governo, este investimento vai contribuir também para desenvolvimento, restruturação urbanística, atratividade e coesão dos territórios do Arco Ribeirinho Sul.

Além disso, defende que a ligação entre os concelhos vai reduzir os “tempos de percurso”, a “emissão de Gases com Efeito de Estufa”, a “sinistralidade e o congestionamento”.

De acordo com o relatório, trata-se de um investimento de “200 milhões de euros”, que será executado com “recurso a iniciativa privada”.

Prevê-se que as obras se iniciem em 2021 e terminem em 2026.

Em dezembro, o primeiro-ministro, António Costa, já tinha anunciado que a construção da ponte rodoviária entre os concelhos do Barreiro e Seixal está prevista nas acessibilidades do novo aeroporto do Montijo.

Na semana passada, o Governo enviou ao parlamento o Programa Nacional de Investimentos 2030, que conta com 72 projetos, num investimento de 21.950 milhões de euros.