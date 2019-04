5 coisas que vão marcar o dia

Esta quinta-feira prosseguem as audições da II Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização do banco público e António Costa regressa ao Parlamento para mais um debate quinzenal. Já o Banco de Portugal vai publicar a evolução do malparado, enquanto o FMI vai informação sobre os riscos da queda dos preços das casas e sobre o combate à corrupção.

Prosseguem as audições à CGD. João Dias Garcia é ouvido hoje

O antigo secretário da mesa da assembleia-geral da Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai esta quinta-feira à Assembleia da República. João Dias Garcia vai responder às questões dos deputados da II Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à Gestão do Banco. A audição tem início às 17h00. Recorde-se que os trabalhos desta comissão começaram no final do mês de março. A EY — consultora que fez uma auditoria à Caixa Geral de Depósito no período entre 2000-2015 — foi a primeira a ser ouvida, tendo sido seguida por Carlos Costa e Vítor Constâncio, bem como Oliveira Rego e Eduardo Paz Ferreira.

Assembleia recebe debate quinzenal com António Costa

É dia de debate quinzenal com o primeiro-ministro António Costa na Assembleia da República. A reunião plenária tem início às 15h00. Entre os temas mais quentes está a polémica relacionada com as relações familiares no Governo, que já teve direito a reação do parte de Costa e que ontem levou à primeira baixa no Governo. O primeiro-ministro garantiu que nenhum membro do atual Governo foi escolhido pelas suas relações familiares. Também a notícia de que o Governo se prepara para rever em baixa o crescimento esperado para a economia portuguesa este ano de 2,2% para 1,9% e a questão das pré-reformas na Função Pública estão na ordem do dia.

BdP divulga dados sobre malparado

O Banco de Portugal (BdP) vai publicar esta quinta-feira os dados que dão conta da evolução do sistema bancário português. A análise do banco público é feita com base em indicadores da estrutura do balanço, qualidade dos ativos, liquidez e financiamento, rendibilidade, solvabilidade e alavancagem, bem como informação do enquadramento macroeconómico. Recorde-se que, na publicação relativa ao terceiro trimestre de 2018, o Banco de Portugal confirmou a redução do stock e do rácio de empréstimos de non-performing loans (NPL), ou malparado.

FMI publica riscos da queda dos preços das casas

O Fundo Monetário Internacional (FMI) vai divulgar hoje mais um capítulo do Relatório de Estabilidade Financeira Global. Desta vez, a organização internacional liderada por Christine Lagarde olha para o mercado imobiliário e dá conta dos riscos da queda de preços das casas nos próximos três anos. Recorde-se que os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) revelam que os preços das casas continuam a aumentar, mas a um ritmo mais lento. Em 2018, subiram 10,3% face ao ano anterior, mas travaram no último trimestre.

Combate à corrupção. O que diz o FMI?

O FMI vai ainda publicar um capítulo dedicado ao combate à corrupção. A diretora-geral da organização afirmou recentemente que o combate à corrupção — que vale 2% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial — é uma das seis áreas de intervenção. Os dados serão publicados no “Fiscal Monitor”, relatório coordenado pelo ex-ministro das Finanças Vítor Gaspar.