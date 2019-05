5 coisas que vão marcar o dia

O dia vai ser cheio de acontecimentos para os bancos. Há resultados tanto do BPI como da Caixa Geral de Depósitos, enquanto Carlos Costa vai ao Parlamento falar sobre o Novo Banco. Marcelo Rebelo de Sousa termina a visita de Estado à China e o vice-presidente da Comissão Europeia chega a Lisboa. As isenções das sanções petrolíferas dos EUA ao Irão chegam ao fim.

CGD e BPI apresentam contas

Depois da banca espanhola, é altura da época de resultados relativos ao primeiro trimestre do ano chegar aos bancos portugueses. O primeiro é o BPI, esta quinta-feira de manhã, sendo que o acionista CaixaBank já anunciou que o banco contribuiu com 58 milhões de euros para os lucros do grupo. Da parte da tarde, é a vez da Caixa Geral de Depósitos (CGD), que está a ser alvo de uma nova comissão parlamentar de inquérito e que, em 2018, multiplicou os lucros por dez para 496 milhões. O relatório e contas foi conhecido na terça-feira e mostra que o banco público já teve autorização dos reguladores para pagar 200 milhões de euros de dividendos ao acionista Estado.

Carlos Costa vai ao Parlamento falar do Novo Banco

Além dos resultados, o dia ficará marcado pela ida do governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, ao Parlamento para falar sobre o Novo Banco. O pedido foi feito pelo PS, que quer perceber não só como se processou a resolução do Banco Espírito Santo (BES) que apelidou de “péssima”, como sobre o falhanço da venda do banco que poderia ter impedido a falência. A pedido do Bloco de Esquerda, o caso do Alicoop — em que mais de 200 famílias de ex-trabalhadores se endividaram junto do BPN para evitar a falência do grupo retalhista algarvio — também vai estar em cima da mesa.

Vice-presidente da Comissão Europeia em Portugal

O vice-presidente da Comissão Europeia, Jyrki Katainen, chega esta quinta-feira a Lisboa para uma visita de dois dias, que será cheia de encontros políticos. Irá começar com um encontro na comissão parlamentar de assuntos europeus, a que se seguem reuniões com a líder do CDS-PP, Assunção Cristas, com o ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, e com o ministro-adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira. Na agenda, está ainda prevista uma discussão ministerial sobre economia circular.

Marcelo termina visita à China

Marcelo Rebelo de Sousa termina esta quinta-feira a visita de Estado à China, após seis dias no país de Xi Jinping. O Presidente da República falou da “empatia” ao mais alto nível político nas relações luso-chinesas e pediu aos empresários que aproveitem este momento para “ir mais longe e ir mais depressa” nos negócios. “É um momento que não podemos desperdiçar. Porque há a memória de um conhecimento recíproco, uma capacidade de compreensão também singular, porque há uma confiança que se criou. E a confiança é crucial. Está criada a confiança, a todos os níveis”, referiu.

EUA põem fim às isenções nas sanções ao Irão

Os EUA vão mesmo endurecer as sanções económicas ao Irão. A administração norte-americana liderada por Donald Trump decidiu por fim às isenções que tinham sido atribuídas a alguns países, o que tem levado a subidas nos preços do petróleo desde o anúncio. A decisão entra em vigor esta quinta-feira com o objetivo de reduzir a zero as receitas do Estado iraniano com petróleo. Como alternativa para os países que compram petróleo ao Irão, os EUA negociaram um acordo com a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos para que estes sejam os novos fornecedores, substituindo o Irão.