O “efeito surpresa” foi o maior trunfo da greve convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP). Se inicialmente a falta de atenção à convocatória de uma greve por um sindicato recém-criado até podia ser interpretada negativamente pelo próprio sindicato, certo é que essa foi uma das razões para o forte impacto que a paralisação provocou em pouco mais de 24 horas. E é, em parte, pelo fim deste “efeito surpresa”, que o país está hoje melhor preparado para a eventualidade de uma nova paralisação. Tanto do ponto de vista dos afetados, como do ponto de vista da resposta do Executivo.

A primeira greve do SNMMP arrancou a 15 de abril, uma segunda-feira, com poucos a darem-lhe a atenção merecida ou tampouco a preparem-se para a mesma. No dia seguinte já faltavam combustíveis nos aeroportos de Lisboa e Porto e, a partir desse instante, a realidade impôs-se: os impactos da greve iam ser incontáveis. Não porque o país fosse ficar sem combustível, mas porque esta greve, sem que alguém o tivesse antecipado, provocou uma “séria entropia nos canais logísticos de distribuição”, como o colocou a Entidade Nacional para o Setor Energético. Em três dias, as ondas de choque propagaram-se por toda a economia, essencialmente porque ninguém se preparou.

Sucederam-se reuniões e negociações pela noite fora, várias medidas de urgência e até a declaração de um alerta energético para conter uma greve que lançou o pânico, tanto entre os condutores residentes em Portugal como pelos vários setores da economia, incluindo transportes públicos ou serviços de emergência. Mas apesar de todas as medidas, a situação só começou a normalizar quando, através da mediação do governo, se chegou a um princípio de acordo para iniciar uma longa negociação entre patrões (ANTRAM) e o SNMMP.

País prevenido, abastece por dois

Apesar deste princípio de acordo ter permitido a celebração de um protocolo negocial entre patrões e motoristas de matérias perigosas, certo é que as partes parecem continuar tão (ou mais) distantes quanto estavam ainda antes do arranque da greve da SNMMP de abril. No primeiro encontro pós-greve, o sindicato saiu da reunião a anunciar a disposição para avançar com uma nova greve a muito curto-prazo. Em causa uma “afronta” da ANTRAM, o de ter entrado nas negociações fingindo nem conhecer as reivindicações do sindicato, conforme acusou o SNMMP.

Se aquando das notícias sobre o pré-aviso da greve de 15 de abril por parte deste sindicato quase ninguém se preocupou, agora a reação foi diametralmente oposta. Não que os residentes em Portugal tenham desatado a correr para as bombas para atestar os carros, mas uma grande maioria está muito mais atenta para a eventualidade de surgir um novo pré-aviso de greve — basta ver a rapidez com que as notícias sobre a ameaça do SNMMP foram partilhadas nas redes sociais.

Assim, e caso se confirme o avanço de um novo pré-aviso de greve, e dado o prazo mínimo de dez dias úteis até ao início da paralisação, é fácil adivinhar que muitos serão aqueles que aproveitarão os dias anteriores a uma greve para abastecer o(s) seu(s) veículo(s) — ou quaisquer outros aparelhos que necessitem de combustível. Não será assim de esperar uma repetição da corrida às bombas com o arranque da paralisação, ou pelo menos de forma tão intensa.

Saliente-se porém, que, e ao contrário do que deram a entender algumas notícias, e tal como o ECO logo esclareceu, não foi entregue qualquer novo pré-aviso até ao momento. Mas esta é uma probabilidade real, confirmou esta segunda-feira o líder do SNMMP em declarações ao ECO [ver em baixo].

Governo (agora) atento, reação mais rápida

O impacto de uma nova paralisação do SNMMP será também mitigado — entenda-se uma propagação pela economia mais lenta –, não apenas por o país estar hoje mais atento à força que este sindicato tem, mas também porque dificilmente o governo será novamente apanhado de surpresa. A começar desde logo pelos serviços mínimos.

Comparar a primeira versão dos serviços mínimos impostos à greve do SNMMP em abril com a versão negociada após o arranque da greve deixa evidente como a opção inicial era claramente insuficiente para o que estava em causa. Basta ver, por exemplo, que apenas na segunda versão foram contemplados centros de saúde, de hemodiálise ou outras estruturas de cuidados de saúde inadiáveis, bombeiros, forças de segurança, empresas de resíduos, de distribuição de medicamentos, empresas públicas de transportes rodoviários, ferroviários ou fluvial.

Além disso, e se na versão inicial o ónus da nomeação dos motoristas que deviam cumprir os serviços mínimos competia ao SNMMP em primeira instância, e num prazo de 24 horas antes do início da greve, na segunda esse ónus já competia às empresas, e num prazo de 48 horas antes da paralisação. Há outras diferenças entre os documentos, mas estes exemplos são suficientes para mostrar como, surgindo uma nova paralisação de motoristas de matérias perigosas, serão exigidos serviços mínimos bem mais amplos.

Há ainda, pelo menos, outros dois fatores que podem permitir uma reação mais acelerada por parte do governo a conter o ritmo de propagação da greve. A começar pela declaração de situação de crise energética, que não obriga a que se espere pela crise propriamente dita para ser decretada.

Esta pode avançar a partir do momento em que haja uma “previsão de circunstâncias que possam provocar” a crise, ou seja, basta o Governo entender que uma greve anunciada irá criar “dificuldades no aprovisionamento ou na distribuição de energia”, para poder avançar de imediato com a declaração de situação de crise energética. Logo, e assim que seja assinado um despacho a decretar uma crise energética, e tal como informou o governo na última paralisação, é possível convocar logo trabalhadores do setor público e privado habilitados para a condução de veículos pesados para compensar a greve dos motoristas, isto além dos militares da Força Aérea, Exército ou Marinha.

Por fim, é também de esperar uma maior rapidez na ativação da Rede de Emergência de Postos de Abastecimento, que numa próxima greve dos motoristas de matérias perigosas — ou outra que ameace uma “entropia nos canais logísticos de distribuição” ou o açambarcamento por parte de alguns condutores –, dificilmente demorará quase três dias a sair da gaveta.

Sindicato reitera que pode ir para nova greve

Em média, a economia portuguesa consome diariamente 2,87 mil toneladas de gasolina, 13,58 mil toneladas de gasóleo, 4,14 mil toneladas de jet fuel e 1,4 mil toneladas de GPL, mencionando apenas os produtos mais consumidos. São pouco mais de 22 mil toneladas de combustíveis usadas diariamente, a grande maioria dos quais transportados por centenas de camiões cisternas, que operam quase ininterruptamente. São estes os profissionais que lutam por melhores salários e condições laborais.

A reunião desta terça-feira, agendada para as 18h, sentará à mesa pela segunda vez a ANTRAM com o SNMMP, mas pelas declarações dos últimos dias parece claro que o sindicato dificilmente verá assegurada as duas condições que rotulou de essenciais para não avançar com novos protestos no final do encontro de hoje, 7 de maio.

Por um lado, o SNMMP quer sair deste segundo encontro com garantias de que se avançará para a definição de uma categoria profissional específica para quem lide com matérias perigosas, mas também com a certeza que os motoristas terão como salário-base um valor equivalente a dois salários mínimos, ou seja, 1.200 euros brutos. Por outro lado, a ANTRAM já referiu que esses valores são incomportáveis para empresas de transporte que vivem de margens bastante reduzidas. De todas as formas, e à saída da primeira reunião com o SNMMP, a ANTRAM garantiu que na reunião de “7 de maio [estaria preparada] para dar uma resposta” aos dois pontos iniciais que o sindicato deseja ver já fechados. Falta saber se serão respostas que os motoristas considerem satisfatórias.

“Consoante os resultados [da segunda reunião] iremos ponderar as formas de luta que os trabalhadores entendam, não descartando qualquer possibilidade. Uma das possibilidades é uma nova greve, há outras formas de luta, mas a greve não está descartada“, disse esta segunda-feira Francisco São Bento, presidente do SNMMP, ao ECO.

O responsável apontou que na primeira reunião o sindicato deixou “em cima da mesa os dois pontos principais” a tratar na reunião desta terça-feira, ou seja a categoria profissional e o salário base, sendo que “os restantes pontos podem ser avaliados posteriormente, a longo prazo”. Para o SNMMP, é imprescindível sair da reunião com um “reconhecimento da categoria específica” e “com a questão do salário-base definida”.

No entender deste sindicato, a exigência de 1.200 euros brutos de salário base é “completamente exequível”, ao contrário do que dá a entender a ANTRAM, lembrando que esse é um valor que as empresas já pagam, “mas através de complementos ou cláusulas previstas no acordo coletivo” e até recorrendo a formas de pagamento ilícitas.

Quanto a outros subsídios a somar à remuneração-base, o SNMMP salienta que esses estarão relacionados com a especificidade da profissão, mas que podem ser debatidos depois da fixação do novo salário-base.

O ECO quis ainda saber se a postura assumida pelo SNMMP à saída da primeira reunião — admitindo o recurso a nova greve — não chocava com o assinado pelo sindicato no protocolo negocial fechado com a ANTRAM — onde as partes, no ponto 8, “comprometem-se” a manter a paz social enquanto duram as negociações, abstraindo-se o sindicato de recorrer a “greves ou outras formas que possam pôr em causa a satisfação de necessidades sociais impreteríveis”. Mas para Francisco São Bento o pecado original foi cometido pela ANTRAM.

“Se houve alguém que não respeitou o protocolo foi a ANTRAM. A paz social foi quebrada logo na primeira reunião, quando a ANTRAM nos fez a afronta de dizer que não conhecia as nossas reivindicações, quando já as conhecem há anos. Ficámos muito ofendidos com essa postura”, disse. Já quanto ao avanço de uma nova greve durante as negociações, o líder do SNMMP relembrou que o compromisso assumido no protocolo refere paralisações que ponham em causa a satisfação de necessidades sociais impreteríveis, o que não será o caso se os motoristas cumprirem os serviços mínimos eventualmente impostos à paralisação.

O ECO tentou também falar com a ANTRAM, mas a associação preferiu não fazer quaisquer comentários.