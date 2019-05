5 coisas que vão marcar o dia

O dia será marcado pelos resultados da emissão obrigacionista do Benfica, bem como pelas reações aos resultados da EDP. A semana foi marcada pelas declarações de Joe Berardo no Parlamento e nesta sexta-feira as comendas do empresário serão avaliadas pelo Conselho das Ordens.

É conhecido resultado da emissão obrigacionista do Benfica

A Benfica SAD avançou com uma emissão de obrigações, com o objetivo de angariar pelo menos 25 milhões de euros junto dos investidores de retalho. A oferta de obrigações foi depois aumentada para 40 milhões de euros. Fixaram a taxa de juro anual nos 3,75% na oferta de subscrição e realizaram também uma operação de troca que permite estender a maturidade da dívida e baixar o respetivo custo. Nesta sexta-feira são apresentados os resultados da oferta e os investidores ficam a saber quantas obrigações lhes couberam. Os novos títulos de dívida devem ser admitidos à negociação a 21 de maio.

easyJet apresenta resultados

A companhia aérea easyJet revela nesta sexta-feira os resultados semestrais. A low cost britânica obteve um lucro líquido de 521 milhões de euros até setembro do ano passado, mais 43,3% relativamente ao mesmo período de 2017. Já o número de passageiros também aumentou e atingiu novo recorde. Mas em abril, a easyJet advertiu que a incerteza do Brexit está a afetar a procura de passagens a curto prazo e avisou que pode ter perdas semestrais devido a um aumento dos custos.

Conselho das Ordens reúne para avaliar comendas de Berardo

As declarações de Joe Berardo aos deputados da Comissão de Inquérito à recapitalização e atos de gestão da Caixa Geral de Depósitos chocaram o país. Depois desta audição, dúvidas sobre se o empresário deveria manter as comendas começaram a surgir e o Presidente da República sinalizou que não se oporia a uma deliberação por parte do Conselho das Ordens Nacionais. Manuela Ferreira Leite, chanceler do Conselho, convocou para esta sexta-feira uma “reunião extraordinária” para rever as condecorações atribuídas a Joe Berardo.

Ministros da Economia e Finanças europeus discutem impostos sobre grandes tecnológicas

Os ministros dos Estados-membros da União Europeia responsáveis pela Economia e Finanças, do Conselho de Assuntos Económicos e Financeiros (Ecofin), vão reunir para debater a tributação sobre as gigantes tecnológicas, no contexto internacional. Para além disso, o presidente e a Comissão vão apresentar os principais resultados das reuniões G20, do FMI e do Banco Mundial, bem como preparar o encontro de junho no Japão.

Investidores reagem a resultados da EDP

A última sessão da semana na bolsa nacional será também marcada pela reação dos investidores aos resultados da EDP. A cotada mais valiosa da bolsa revelou os resultados dos primeiros três meses do ano depois do fecho dos mercados, nesta quinta-feira. A EDP registou uma quebra de 39% no resultado líquido no primeiro trimestre do ano, com os lucros a ficarem pelos 100 milhões de euros. Segundo a empresa, o resultado “ajustado de efeitos não recorrentes”, teria sido de uma queda de 32%.