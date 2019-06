5 coisas que vão marcar o dia

O início do prazo para a subscrição das obrigações da TAP marca o arranque da primeira semana de junho, mês em que também a pesca da sardinha pode ser livremente retomada — até as cinco mil toneladas, pelo menos. Mas ao longo do dia de hoje, o Banco de Portugal vai dar a conhecer um novo relatório sobre a evolução dos serviços financeiros nos meios digitais portugueses e a Ibersol revela as suas contas trimestrais. E pela segunda semana consecutiva, esta segunda-feira traz combustíveis mais baratos.

Arranca subscrição da emissão da TAP

A companhia aérea anunciou na última semana uma emissão de obrigações através da qual pretende captar 50 milhões de euros, sendo que para atingir essa meta oferece uma taxa de juro elevada: 4,375%. O prazo de subscrição destas obrigações arranca esta segunda-feira e o prazo estender-se-á até 18 de junho. A TAP vai emitir um total de 50 mil títulos, a mil euros cada, com maturidade em 2023. O objetivo da empresa, segundo o prospeto da operação, passa por gerar “fundos para consolidar o seu passivo num prazo mais alargado, através do refinanciamento de dívidas que se vencerão num futuro próximo, bem como para financiar a sua atividade corrente”.

Reabre pesca da sardinha

Os pescadores portugueses estão sem poder pescar sardinha desde setembro de 2018, numa medida que visou proteger o ‘stock’ deste pescado, tomada depois de uma recomendação do Conselho Internacional para a Exploração do Mar. Mas esta proibição terminou à passagem da meia-noite desde domingo, precisamente quando os Santos Populares estão prestes a arrancar em força. De 3 de junho a 31 de julho, porém, o limite de descargas de sardinha capturada com a arte de cerco pela frota portuguesa só pode atingir as cinco mil toneladas.

Banco de Portugal apresenta relatório sobre produtos financeiros nos canais digitais

O banco central português deverá revelar esta segunda-feira os resultados de mais um questionário às instituições financeiras sobre a comercialização de produtos e serviços bancários através de canais digitais. Este relatório do BdP tem como objetivo divulgar de forma detalhada as práticas das instituições financeiras na comercialização de produtos e serviços bancários em ambiente digital, de modo a conhecer a sua evolução e os obstáculos desta nova realidade e melhor avaliar eventuais alterações às regras ou às fiscalizações.

Gasóleo e gasolina mais baratos esta semana

Os preços dos combustíveis em Portugal descem um pouco a partir de esta segunda-feira, reagindo à queda dos preços do petróleo nos mercados internacionais. O gasóleo, o combustível mais utilizado pelos portugueses, é precisamente aquele que vai registar a descida mais expressiva. De acordo com fonte do setor, o preço do gasóleo simples deverá estar a partir de hoje dois cêntimos mais barato que na passada semana, com o preço da gasolina a dever registar uma descida de preços entre 1,5 e dois cêntimos por litro.

Ibersol apresenta contas do primeiro trimestre

Um dia antes de pagar o dividendo de 10 cêntimos por ação sobre os resultados de 2018, a Ibersol vai apresentar as suas contas relativas ao período de janeiro a março deste ano. O grupo, que em Portugal detém as insígnias Pizza Hut e Burguer King, teve lucros de 3,5 milhões de euros no primeiro trimestre de 2018.