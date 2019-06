Pelo menos 1.000 milhões de euros é a diferença entre a avaliação dos interessados na rede de fibra ótica da Altice ATC 2,63% em Portugal e o valor pedido pela empresa, revelou a Bloomberg esta terça-feira. Uma notícia que está a penalizar as ações do grupo cotadas em Amesterdão, que tombam em torno de 4%. Chegaram a cair 7%, pouco depois de conhecida a informação.

Numa altura em que se espera que o dossiê da venda da rede de fibra da Meo entre na reta final, a Bloomberg noticiou que os investidores estão a avaliar o ativo entre 3.000 milhões e 4.000 milhões de euros, enquanto a Altice Europe quer, no mínimo, 5.000 milhões de euros pela infraestrutura.

A divergência nas expectativas dos investidores e da dona da Meo terá levado a que alguns interessados decidissem não apresentar propostas finais e vinculativas, sublinha a agência. A empresa fundada por Patrick Drahi encontra-se agora a decidir se vende por um montante inferior ao pretendido ou se desiste da venda e mantém o ativo no portefólio.

Evolução das ações da Altice em Amesterdão

Os responsáveis da Altice em Portugal e França têm atirado para o fim do semestre o anúncio de uma decisão em torno da venda. Não se sabe se a Altice Europe já decidiu de que forma poderá realizar a venda, caso aconteça: a venda da totalidade do ativo, a alienação de uma posição maioritária no negócio ou até a venda de uma posição minoritária, mantendo o controlo. A decisão deverá variar consoante a oferta.

Os investidores interessados tinham de submeter propostas vinculativas até ao fim de maio. Segundo a Bloomberg, o fundo privado Antin Infrastructure apresentou uma proposta final. Os espanhóis da Cellnex Telecom, que estava entre os primeiros interessados, terão desistido de apresentar uma oferta, assim como a Brookfield Asset Management.

(Notícia atualizada às 10h51 com mais informações)