5 coisas que vão marcar o dia

A agenda do Parlamento está preenchida. Logo pela manhã está marcada a discussão sobre a reforma da supervisão financeira, seguindo-se a audição de Jorge Tomé, no âmbito da comissão de inquérito parlamentar à recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. Também o Presidente da República tem um dia ocupado, dando seguimento à sua ronda de audiências aos partidos com assento parlamentar. Já o primeiro-ministro vai reunir-se com Donald Tusk, no mesmo dia em que Theresa May abandona a liderança dos tory e do Governo britânico.

Início da discussão sobre a reforma da supervisão financeira

Esta sexta-feira, pelas 10h00, está marcada a discussão na generalidade da proposta de lei do Governo, mas irá passar diretamente para a especialidade, onde serão ouvidos os três supervisores e poderão ainda ser pedidos pareceres a outras partes interessadas. A reforma da supervisão financeira escapa assim ao primeiro teste político na Assembleia da República (AR). “Vamos requerer que o diploma baixe à comissão sem votação para permitir um debate mais participado e para estabelecer pontos com outras posições”, afirmou ao ECO João Paulo Correia, coordenador do grupo parlamentar do PS na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa (COFMA), onde será debatido o documento.

Jorge Tomé é ouvido no âmbito da comissão à Caixa

As audições no âmbito da comissão de inquérito parlamentar à recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD) e à gestão do banco prosseguem. Desta vez, será Jorge Tomé a ser ouvido, por volta das 14h30 na Assembleia da República. O antigo responsável pelo Caixa BI vai ao Parlamento um dia depois da audição de Norberto Rosa, na qual o antigo administrador do banco disse que desistiu de ir para o BCP, aceitando o convite para ser secretário-geral na Associação Portuguesa de Bancos (APB), perante o “impasse” na avaliação de idoneidade junto do Banco Central Europeu (BCE).

Marcelo termina ronda de audiências aos partidos

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, começou, na quarta-feira, a ouvir os partidos. Esta sexta-feira, o Chefe de Estado deverá terminar a ronda de audiências aos partidos com assento parlamentar, reunindo-se, às 15h00, com o Partido Ecologista Os Verdes (PEV), às 16h30 com o Bloco de Esquerda (BE) e, por último, às 18h00 com o Partido Socialista (PS). O CDS-PP já foi ouvido e, no rescaldo do encontro, a líder do partido, Assunção Cristas, afirmou ter transmitido ao Presidente da República “o entusiasmo e o empenho” em melhorar a votação do seu partido nas legislativas face às europeias. Já o PAN disse estar disponível para conversar “seja com quem for” após as legislativas.

Donald Tusk vem a Lisboa reunir com António Costa

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, reúne-se esta sexta-feira, em Lisboa, com o primeiro-ministro, António Costa. Tusk desloca-se a Lisboa no âmbito do seu périplo de consultas junto de líderes europeus para a escolha dos cargos de topo da União Europeia (UE). A reunião está agendada para as 9h00, um dia depois de ser recebido em Madrid pelo presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez.

Theresa May abandona liderança dos Tory e do Executivo britânico

Depois de ter anunciado, há duas semanas, a sua demissão, a primeira-ministra britânica, Theresa May, vai sair da liderança do Partido Conservador e do Governo esta sexta-feira. O processo de escolha do próximo líder dos tory e futuro primeiro-ministro do Reino Unido deverá iniciar-se no dia próximo dia 10 de junho e deverá estar concluído em meados de julho. Até agora, Boris Johnson é apontado como o favorito para suceder à primeira-ministra na liderança dos conservadores britânicos e até já lançou oficialmente a sua campanha, reiterando que o Brexit irá acontecer a 31 de outubro, “com ou sem acordo” com Bruxelas.