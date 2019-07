Tréguas comerciais valem recordes a Wall Street

Wall Street fechou a sessão desta segunda-feira num novo recorde, com os investidores animados perante as tréguas na guerra comercial entre EUA e China. Trump anunciou no fim de semana que vai voltar a negociar com Pequim. E por isso não vai subir as taxas alfandegárias nos próximos seis meses.

Neste cenário de maior otimismo, o S&P 500 entrou em terreno onde nunca andou. Encerrou com um ganho de 0,76% para os 2.964,33 pontos, um novo máximo histórico para este índice de referência mundial. Também o Dow Jones e o Nasdaq somaram 0,44% e 1,27%, respetivamente.

“Veremos o que vai acontecer”, disse Donald Trump, presidente dos EUA, à margem da cimeira do G20, depois de uma reunião com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, e onde se decidiu que as duas partes iriam retomar as negociações para colocar um ponto final à guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. Deste modo, ambas as potências suspenderam o agravamento das taxas dos produtos importados de cada país durante meio ano, que podia ter impacto no andamento da economia mundial.

Ao mesmo tempo, Donald Trump também aliviou a pressão americana sobre a Huawei, dizendo que as empresas do país poderão negociar com a tecnológica chinesa. Foram as fabricantes de chips que mais valorizaram em Wall Street: a Micron Technology disparou 4% para 40,11 dólares e a Advanced Micro Devices ganhou 2,73% para 31,20 dólares.

“O resultado da reunião entre Xi e Trump foi provavelmente o melhor que aconteceu. Com a trégua e o muito provável acordo em vista, o setor tecnológico, que está muito ligado à Ásia, poderá ser uma área do mercado de ações para se apostar”, referiu Robert Pavlik, da SlateStone, citado pela Reuters.